Impactante video en TikTok muestra a pareja venezolana atrapada bajo escombros tras terremoto en Caracas

Las imágenes, sensibles, registran a un hombre y una mujer enviando un mensaje a sus seres queridos mientras permanecían sepultados durante 17 horas.

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Un video compartido en TikTok se volvió viral al mostrar a una pareja atrapada bajo los escombros de un edificio derrumbado en Caracas, tras los terremotos que sacudieron Venezuela. El material, altamente sensible, registra el angustiante momento en que ambos envían un mensaje a sus familiares, convencidos de que su rescate tardaría en llegar.

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En las imágenes, se ve al hombre repitiendo con desesperación: "Queremos vivir", mientras su esposa, visiblemente afectada, pide: "Dile que cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, por favor”. A pesar de la situación crítica, ambos intentan mantener la calma y transmitir esperanza: "Ojalá Dios nos rescate pronto. Queremos decirles que los amamos mucho. Mi amor, te amo. Hijo Sebastián, papá, los amamos", dice él entre lágrimas, mientras ella añade: "¿Vamos a vivir hoy? Vamos a vivir. Lo importante es que vamos a vivir".

17 horas atrapados

La pareja permaneció atrapada durante 17 horas bajo los escombros del edificio que colapsó. El hombre sufrió una fractura expuesta en una pierna y quedó sobre el cuerpo de su esposa durante el derrumbe, mientras ella tenía ambas piernas atrapadas bajo un muro, lo que le impedía moverse. Durante horas permanecieron casi inmóviles para conservar oxígeno mientras aguardaban ayuda.

Los equipos de rescate lograron liberarlos al amanecer. El hombre fue rescatado tras 17 horas, y la mujer cuatro horas más tarde. Ambos resultaron con heridas leves y fueron atendidos por personal médico.

El video, que combina angustia y esperanza, se convirtió en uno de los testimonios más impactantes de la tragedia ocasionada por los terremotos en Caracas y ha generado una gran repercusión en redes sociales.