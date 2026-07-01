Celebridades festejan la victoria de México en el Mundial 2026

La victoria de México 2-0 ante Ecuador en el Mundial 2026 fue celebrada por celebridades como Christian Nodal y Ángela Aguilar en el Estadio Azteca.

Hoy 23:55

La victoria de México por 2-0 sobre Ecuador durante el Mundial 2026 no solo generó una ola de alegría entre los aficionados presentes en el Estadio Azteca, sino que también reunió a numerosas figuras del espectáculo que disfrutaron del partido desde las tribunas.

Entre los asistentes destacaron Christian Nodal y su esposa, Ángela Aguilar, quienes celebraron con gran emoción el triunfo de la Selección Mexicana. En diversos videos que circularon en redes sociales, se puede ver al cantante expresando su alegría al gritar los goles y festejar la victoria del equipo nacional.

Ángela Aguilar compartió el emocionante encuentro junto a su esposo y su padre, Pepe Aguilar, en una noche que estuvo marcada por el ambiente mundialista y la presencia de varias celebridades en el estadio.

La familia Aguilar no pasó desapercibida durante el evento. La cantante María José, exintegrante de Kabah, publicó una historia en Instagram donde aparece junto a Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez, Ángela Aguilar y Christian Nodal, todos sonriendo mientras apoyan a México desde las tribunas.

Además de esta familia famosa, el grupo estuvo acompañado por otras destacadas figuras del entretenimiento, como Leonardo de Lozanne, Alejandro Speitzer, José María Yazpik y Adrián Uribe, quienes también disfrutaron del partido y celebraron la victoria.

Entre los asistentes, Belinda tuvo un papel especial al entregar el trofeo al jugador del partido, Julián Quiñones. Su presencia generó interés, dado que mantenía una relación previa con Christian Nodal antes de su matrimonio con Ángela Aguilar.

A cuatro años de su separación, Belinda y Nodal coincidieron nuevamente en un evento público, aunque se encontraban ubicados en palcos diferentes. Hasta ahora, no se ha informado sobre interacciones entre ellos durante el partido.

Belinda disfrutó del encuentro en compañía de amigos y familiares, mientras que Nodal y la familia Aguilar compartieron la jornada con otros artistas. La emoción por la victoria de México y el ambiente festivo del Mundial transformaron el partido ante Ecuador en uno de los momentos más destacados y comentados fuera de la cancha.