Fuentes y Benavente supervisaron obras en plazas del Siglo XXI

La intendente Norma Fuentes y el secretario Mario Benavente supervisaron la instalación de estaciones saludables en plazas del barrio Siglo XXI.

Hoy 23:16

La intendente, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación, Ing. Mario Benavente, supervisaron los trabajos de instalación de nuevas estaciones saludables en las plazas Eduardo Francisco Viano y Luis Alem Lascano, del barrio Siglo XXI. Esta iniciativa busca promover la actividad física, el bienestar y el uso de los espacios públicos por parte de toda la comunidad.

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Acompañados por vecinos de la zona, los funcionarios verificaron el avance de las tareas y destacaron la importancia de seguir incorporando infraestructura que fomente hábitos saludables.

"Seguimos incorporando equipamiento que fomenta el deporte y la vida activa en los espacios verdes de numerosos barrios, con el objetivo de consolidar el programa de Plazas Saludables que impulsa el Ministerio de Salud para promover hábitos saludables al aire libre", indicó la jefa comunal.

"Además, en ambos espacios se están llevando adelante tareas de mantenimiento, como la nivelación del suelo, el corte de césped y malezas, la renovación de la pintura y la reparación del alumbrado público, con el fin de optimizar sus condiciones y brindar a los vecinos mayor comodidad y seguridad", agregó.

Por su parte, Benavente remarcó: "Es fundamental que los jóvenes cuenten con lugares adecuados para practicar deporte y compartir entre pares. Para ello, también es necesario sumar a los clubes de barrio y a las asociaciones civiles a esta iniciativa de recuperación de los espacios públicos", afirmó.