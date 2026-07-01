Murió Manuel Arjona, miembro fundador del icónico grupo Locomía

El cantante y artista, conocido por su etapa en la primera formación del grupo, falleció en su hogar de Viladecans. La banda y seguidores lo despiden con emotivos mensajes.

Hoy 22:51

España está de luto tras el fallecimiento de Manuel “Manolo” Arjona, miembro fundador de Locomía, la icónica banda de los años 80 conocida por sus coloridos atuendos y abanicos característicos. La noticia fue confirmada por Xavier Font, fundador y miembro principal del grupo, quien destacó que Arjona pasó sus últimas horas “en paz” en su casa del barrio Viladecans.

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"Estuvo pintando durante el día y luego se acostó y ya no se levantó", relató Font, resaltando la tranquilidad con la que transcurrieron sus últimos momentos. Por el momento, no se han dado a conocer las causas del fallecimiento.

A través de Instagram, la banda le dedicó un sentido mensaje:

"Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hasta el cielo. Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre".

Añadieron: "Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia."

Vida y trayectoria

Arjona nació y creció en Viladecans, en una familia de diez hermanos. Durante su juventud, enfrentó dificultades para expresarse libremente por su orientación sexual en un entorno conservador. A mediados de los años 80, se mudó a Ibiza, donde encontró un espacio de libertad y creatividad. Allí conoció a Xavier Font, con quien comenzó una amistad que pronto derivó en un romance y en la formación del grupo que marcaría época.

En sus inicios, Locomía se destacó por sus presentaciones en discotecas, con atuendos diseñados por los propios integrantes y coreografías llamativas que combinaban baile, coqueteo y performance teatral. El grupo rápidamente se convirtió en un ícono de la cultura queer y del espectáculo en España.

El salto internacional llegó con la incorporación de José Luis Gil, productor experimentado que propuso profesionalizar la banda y lanzar discos, incluyendo éxitos como "Disco, Ibiza, Locomía, moda, Ibiza, Locomía, sexy, Ibiza, Locomía", "Rumba Samba Mambo" y "Gorvachov".

Últimos años

Tras la disolución de Locomía en los 90, marcada por conflictos legales y diferencias internas, Arjona intentó un regreso en 2013 pero finalmente se retiró de la música. En los últimos años, se dedicó a la pintura y llevó una vida tranquila junto a sus padres en Viladecans, dejando un legado imborrable en la historia del cuarteto español.

El fallecimiento de Manuel Arjona ha generado conmoción entre los seguidores del grupo y la comunidad artística, que lo recuerda por su talento, creatividad y espíritu pionero.