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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 11º
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Locales

La intendente Fuentes y el Ing. Benavente participaron del acto por el Día del Arquitecto

La ceremonia se desarrolló en la sede del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero, donde se reconoció el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital a la actividad profesional.

Hoy 22:30

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete municipal, Ing. Mario Benavente, participaron del acto por el Día del Arquitecto, que se llevó a cabo en la sede del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero.

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Durante la ceremonia, las autoridades municipales hicieron entrega de una plaqueta recordatoria a la institución, en reconocimiento a su compromiso permanente con el desarrollo urbano de la ciudad y el aporte de sus profesionales al crecimiento planificado de la Capital.

En la oportunidad, Fuentes y Benavente fueron recibidos por las autoridades de la entidad, encabezadas por su presidente Claudio Padilla y su vicepresidenta Natalia Martin, quienes destacaron el acompañamiento de la Municipalidad a la actividad profesional.

Además, durante el acto se realizó un reconocimiento a los arquitectos con 25 años de trayectoria en el ejercicio de la profesión, como parte de una jornada destinada a valorar el trabajo, la dedicación y el compromiso de quienes contribuyen al desarrollo de la ciudad.

También se entregaron recordatorios a familiares de arquitectos fallecidos, en un emotivo homenaje a quienes formaron parte de la historia institucional y profesional del sector en Santiago del Estero.

La actividad permitió reafirmar el vínculo entre el municipio capitalino y el Colegio de Arquitectos, en el marco de una fecha especial para los profesionales que cumplen un rol fundamental en la planificación, transformación y crecimiento urbano.

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