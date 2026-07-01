En vivo: la Estados Unidos de Pochettino y Bosnia se enfrentan por un lugar en los octavos del Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 14º
Mundial 2026
FINALIZADO
Bélgica 3
Senegal 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Inglaterra 2
RD Congo 1
FINALIZADO
21:00
Estados Unidos -
Bosnia Herzegovina -
1 / 07 / 2026
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
20:00
Portugal -
Croacia -
2 / 07 / 2026
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sudáfrica 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Republica Checa 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Corea del Sur 2 0 0 2 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Canadá 2 1 0 1 7 2 5 3
3 Bosnia Herzegovina 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 Qatar 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Marruecos 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Escocia 2 0 0 2 0 4 -4 0
4 Haití 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Estados Unidos 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Turquía 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Australia 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Ecuador 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Costa de Marfil 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Alemania 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Curazao 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 2 2 0 0 8 2 6 6
2 Japón 2 1 1 0 5 1 4 4
3 Suecia 2 0 1 1 2 6 -4 1
4 Túnez 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Irán 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 -6 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Arabia Saudita 2 0 1 1 0 4 -4 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
4 Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0
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Somos Deporte

En vivo: la Estados Unidos de Pochettino y Bosnia se enfrentan por un lugar en los octavos del Mundial 2026

El conjunto anfitrión buscará confirmar su favoritismo desde las 21 en el San Francisco Bay Area Stadium. Los europeos sueñan con dar la sorpresa y seguir avanzando en la Copa del Mundo.

Hoy 21:24

La etapa de eliminación directa del Mundial 2026 tendrá otro atractivo capítulo cuando Estados Unidos y Bosnia se enfrenten desde las 21.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por los dieciseisavos de final. El equipo norteamericano llega con el impulso de haber ganado su grupo, mientras que los bosnios intentarán protagonizar uno de los grandes batacazos de la competencia.

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TEMAS Mundial 2026
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