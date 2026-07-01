En vivo: la Estados Unidos de Pochettino y Bosnia se enfrentan por un lugar en los octavos del Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|2
|5
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|2
|
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
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|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
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|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
|6
|2
|
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|GF
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|4
|2
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|2
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|
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|4
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|2
|0
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|2
|2
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|3
|4
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
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|-2
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|3
|
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
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|
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|
|3
|1
|1
|1
|2
|2
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|4
|4
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|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
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El conjunto anfitrión buscará confirmar su favoritismo desde las 21 en el San Francisco Bay Area Stadium. Los europeos sueñan con dar la sorpresa y seguir avanzando en la Copa del Mundo.
La etapa de eliminación directa del Mundial 2026 tendrá otro atractivo capítulo cuando Estados Unidos y Bosnia se enfrenten desde las 21.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por los dieciseisavos de final. El equipo norteamericano llega con el impulso de haber ganado su grupo, mientras que los bosnios intentarán protagonizar uno de los grandes batacazos de la competencia.
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