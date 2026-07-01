El Arboretum y el Jardín Japonés serán sede de un gran encuentro para intercambiar figuritas del Mundial

La propuesta se realizará este viernes 3 de julio, de 14 a 16, y está destinada a niños y familias. Habrá mesas para los álbumes, merienda y un espacio pensado para compartir en un ambiente de respeto y diversión.

Hoy 20:59

El Arboretum y el Jardín Japonés serán escenario este viernes 3 de julio, de 14 a 16 horas, del "Gran Encuentro de Intercambio de Figuritas del Mundial", una propuesta recreativa destinada a niños y familias que busca promover el intercambio de figuritas en un ambiente de convivencia y compañerismo.

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La iniciativa tiene como objetivo generar un espacio de encuentro saludable, donde los participantes puedan completar sus álbumes mientras comparten una tarde al aire libre. Además, la actividad busca que más familias conozcan estos espacios naturales y los disfruten como lugares de recreación y encuentro comunitario.

Para mayor comodidad de los asistentes, la organización dispondrá de mesas para apoyar los álbumes, bancos y sillas, facilitando el desarrollo de la jornada.

Entre las normas previstas, se estableció que el intercambio será exclusivamente voluntario, no estará permitido retirar figuritas sin autorización y los padres o adultos responsables deberán supervisar a los menores durante toda la actividad.

Asimismo, se solicitó a los participantes cuidar las plantas, respetar el Jardín Japonés y mantener limpio el predio, con el fin de preservar el espacio.

Otro de los puntos destacados es que estará prohibida la compra y venta de figuritas dentro del lugar, con el propósito de mantener el espíritu solidario del encuentro y evitar conflictos vinculados a la reventa.

Durante la jornada habrá voluntarios encargados de recibir a las familias, orientar a los niños, colaborar ante cualquier inconveniente y registrar imágenes del evento. También se contará con un botiquín de primeros auxilios, un teléfono para emergencias y un pequeño puesto con bebidas y golosinas.

Como cierre, los organizadores realizarán una foto grupal con todos los niños levantando sus álbumes bajo la consigna "Primer Encuentro de Intercambio de Figuritas del Mundial en el Arboretum y Jardín Japonés". Además, si las bajas temperaturas acompañan, compartirán una merienda con chocolate caliente.

Desde la organización destacaron que la propuesta busca fortalecer al Arboretum como un espacio donde la naturaleza, la familia y la amistad se unen a través de una actividad que ya tuvo una gran convocatoria en otros parques y plazas.