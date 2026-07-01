Santiago dio inicio a los festejos por su 473° aniversario con el tradicional encendido de luces en la Plaza Libertad

Con el tradicional encendido de la luminaria decorativa, la "Madre de Ciudades" comenzó a vivir las celebraciones por un nuevo cumpleaños. El acto fue encabezado por la intendente Norma Fuentes.

Hoy 21:10

Con la llegada de julio, el Mes de Santiago, la ciudad de Santiago del Estero comenzó oficialmente las celebraciones por su 473° aniversario con el encendido de la luminaria decorativa en la Plaza Libertad, uno de los espacios públicos más emblemáticos del casco céntrico.

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El acto se realizó durante la tarde de este miércoles y marcó el inicio de la ornamentación especial preparada por el municipio para acompañar los festejos por un nuevo cumpleaños de la "Madre de Ciudades".

La ceremonia fue encabezada por la intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, quien estuvo acompañada por el secretario de Coordinación, Mario Benavente, además de otras autoridades municipales que participaron de la actividad.

El encendido de las luces simboliza el comienzo del programa de celebraciones previsto para este mes, durante el cual se desarrollarán distintas propuestas culturales, artísticas y recreativas para conmemorar un nuevo aniversario de la ciudad más antigua del país.

Como cada año, Plaza Libertad se convirtió en uno de los principales escenarios de los festejos, luciendo una iluminación especial que invita a vecinos y turistas a disfrutar del espíritu festivo que caracteriza al Mes de Santiago.