Mauro Icardi y la China Suárez estarían en crisis tras el escándalo en Tequila

Yanina Latorre aseguró en SQP que la actriz habría dejado la casa que compartía con el futbolista en Nordelta. La discusión se habría desatado después del episodio con Ekaterina Ojeda y por mensajes que la China habría encontrado en el celular de Icardi.

Hoy 20:28

A pocos días de haber regresado al país, Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez volvieron a quedar en el centro de la escena mediática por una fuerte versión de crisis de pareja, luego del escándalo ocurrido en el boliche Tequila, en la Costanera.

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La información fue revelada por Yanina Latorre en SQP por América TV, donde aseguró que la actriz habría tomado la decisión de abandonar la casa que compartía con el futbolista en Nordelta, conocida mediáticamente como la “casa de los sueños”.

Según contó la conductora, la China Suárez se habría ido hace cuatro días de la vivienda, luego de una fuerte discusión con Icardi. De acuerdo con esa versión, no se llevó toda su ropa, sino apenas un bolso, a sus dos hijos pequeños y un perro, para instalarse en su propiedad ubicada en San Jorge.

“Hace cuatro días la China Suárez abandonó la casa de los sueños”, aseguró Latorre, quien además sostuvo que la actriz estaría haciendo vida cotidiana en el barrio, donde fue vista caminando, sacando al perro y almorzando junto a sus hijos.

El conflicto habría tenido como antecedente directo el episodio ocurrido en Tequila, donde el futbolista quedó vinculado a Ekaterina Ojeda, una joven que fue señalada como tercera en discordia después de una salida nocturna que terminó en escándalo.

La tensión, según la versión difundida en el programa, no habría quedado solamente en lo ocurrido dentro del boliche. Latorre afirmó que la actriz habría encontrado mensajes de Icardi con una tercera persona, en los que el delantero supuestamente buscaba que lo conectaran con Ojeda.

“Venía todo mal desde lo de Tequila”, sostuvo la conductora, al explicar que la discusión de la pareja se habría agravado después de ese hallazgo. En el entorno del futbolista, sin embargo, descreen de estas versiones y no dieron mayores detalles sobre la situación.

El episodio en el boliche había salido a la luz días atrás, cuando trascendió que Icardi se habría acercado a Ekaterina Ojeda en el sector VIP. Según las versiones difundidas en distintos programas de espectáculos, la situación habría provocado el enojo de la China Suárez, quien habría pedido que la joven se retirara del lugar.

La propia Ojeda habló luego públicamente y reconoció que hubo un acercamiento del futbolista, aunque bajó el tono del episodio y lo definió como una “charla de boliche”. También negó que hubiera avanzado una situación más comprometida, aunque admitió que la actriz se molestó por lo ocurrido.

Desde entonces, la pareja quedó bajo la mirada de los programas de espectáculos. En los últimos días ya se había hablado de discusiones puertas adentro de la casa de Nordelta, pero la versión conocida este miércoles marcó un nuevo capítulo: la presunta salida de la actriz del hogar que compartía con Icardi.

Por el momento, ni Mauro Icardi ni la China Suárez confirmaron públicamente una separación. Sin embargo, la versión de SQP instaló con fuerza la posibilidad de una crisis profunda, en medio de una relación que volvió a quedar envuelta en rumores, celos y exposición mediática.