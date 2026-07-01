Dictaron la prisión preventiva para el principal acusado del femicidio de Agostina Vega y dos presuntos encubridores

El fiscal Raúl Garzón ordenó la medida contra Claudio Barrelier y otros dos imputados. Además, aceptó a la madre de la víctima como querellante en la causa que investiga el crimen ocurrido en Córdoba.

Hoy 19:42

El fiscal Raúl Garzón dictó este miércoles la prisión preventiva de Claudio Barrelier, principal acusado por el femicidio de Agostina Vega, ocurrido en la provincia de Córdoba. La medida también alcanza a Claudio Fassetta y Soledad Andreani, señalados como presuntos encubridores del hecho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En paralelo, la fiscalía resolvió aceptar la incorporación de Melisa Heredia, madre de la adolescente, como querellante en la causa, lo que le permitirá intervenir formalmente en el proceso judicial.

La decisión no alcanzó a Marianela Palmero, pareja del principal imputado y también investigada en el expediente, cuya situación procesal aún continúa bajo análisis del Ministerio Público Fiscal.

Barrelier está imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causae y violencia de género, figura que encuadra la causa como femicidio.

Por su parte, Fassetta y Andreani fueron acusados de encubrimiento doblemente calificado, tanto por la gravedad del delito precedente como por el contexto de violencia de género en el que habría ocurrido.

Ambos imputados negaron las acusaciones durante sus declaraciones indagatorias y afirmaron no haber tenido conocimiento del crimen.

Con la medida dictada, la fiscalía consideró que existen elementos suficientes para sostener las imputaciones y garantizar el avance de la investigación sin riesgos procesales, mientras la causa se encamina hacia la etapa de recolección de pruebas y eventual elevación a juicio.

En tanto, la incorporación de la madre de la víctima como querellante había sido solicitada en reiteradas oportunidades y finalmente fue admitida tras una reunión mantenida con el fiscal Garzón. De esta manera, se suma a la querella integrada también por los abuelos de la adolescente, quienes serán representados por el abogado Carlos Nayi, mientras que el padre continuará en la causa con patrocinio propio.

La investigación sigue en curso y la Justicia busca determinar el rol específico de cada uno de los imputados tanto en el femicidio como en las presuntas maniobras posteriores para encubrir el hecho.