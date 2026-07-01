La Justicia no logró confirmar si el vestidor allanado es el que aparece en el video de Jesica Cirio

Los efectivos participaron del operativo realizado en octubre de 2023 en la casa de San Vicente vinculada a Martín Insaurralde y Jesica Cirio. Ambos señalaron diferencias entre el ambiente allanado y el que aparece en las imágenes.

Hoy 19:56

Dos policías que participaron del allanamiento realizado en octubre de 2023 en la casa que Martín Insaurralde y Jesica Cirio tenían en el country Fincas de San Vicente declararon este miércoles como testigos en la causa por enriquecimiento ilícito contra el exjefe de Gabinete bonaerense.

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Los efectivos fueron citados para responder si el vestidor que recorrieron durante aquel procedimiento era el mismo que aparece en los videos difundidos días atrás, donde se observa a Cirio mostrando fajos de dólares en efectivo.

Sin embargo, ninguno de los dos testimonios pudo confirmar esa coincidencia. El primer policía reconoció una de las imágenes que se le exhibieron como correspondiente al vestidor de la habitación principal, ubicada en el primer piso de la vivienda, aunque no pudo identificar a qué ambiente pertenecía la segunda foto.

Al ser consultado directamente por una posible similitud con el video, el efectivo marcó diferencias entre ambos espacios. Según describió, el vestidor de la casa de San Vicente era amplio y tenía vidrios oscurecidos, mientras que el que aparece en las imágenes difundidas era angosto y sin vidrios.

El segundo policía tampoco pudo precisar a qué habitaciones ni a qué piso correspondían las fotos que le mostraron. De todos modos, coincidió con su colega en el punto central: el vestidor de la vivienda allanada era grande, a diferencia del ambiente más reducido que se observa en el video.

Ambos testigos también señalaron que la casa estaba deshabitada al momento del procedimiento. Según declararon, los muebles estaban cubiertos con telas y la ropa de cama no presentaba indicios de uso reciente. Uno de ellos agregó que debieron esperar cerca de media hora para poder ingresar a la propiedad.

El allanamiento mencionado se realizó en el inicio de la causa contra Insaurralde, que estalló en octubre de 2023 tras la difusión de imágenes del entonces funcionario bonaerense a bordo del yate Bandido, en Marbella, junto a la modelo Sofía Clerici.

Aquel escándalo, conocido como “Yategate”, derivó en la renuncia de Insaurralde a su candidatura a concejal en Lomas de Zamora y abrió una investigación patrimonial sobre sus bienes y movimientos económicos.

En los últimos días, la causa sumó un nuevo capítulo con la aparición de videos en los que Jesica Cirio habría mostrado fajos de dólares dentro de un vestidor. Este martes, la modelo pidió que ese material no sea utilizado como prueba, a través de una presentación realizada por su abogado.

La defensa sostuvo que las imágenes habrían sido obtenidas mediante una extorsión y un acceso ilegítimo al celular de la modelo. En ese contexto, la Justicia intenta determinar el origen del video y el lugar exacto donde fue filmado.

El fiscal Sergio Mola y el juez Luis Armella ya habían descartado, tras una inspección previa, que las imágenes correspondieran a la vivienda de Nordelta donde Cirio convivió con su expareja Elías Piccirillo.

Con las declaraciones de los dos policías, la investigación busca establecer si el video puede ser vinculado o no con la casa de San Vicente, una de las propiedades bajo análisis dentro del expediente por enriquecimiento ilícito.