Trump defendió ingresos millonarios por criptomonedas y aseguró que “todo el mundo está obteniendo beneficios”

El presidente de Estados Unidos justificó ganancias por unos 1.200 millones de dólares vinculadas a negocios familiares en el sector cripto y negó conflictos de interés.

Hoy 19:40

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este miércoles haber obtenido alrededor de 1.200 millones de dólares en ingresos relacionados con inversiones y proyectos de su familia en el mercado de criptomonedas durante el último año. Según afirmó, las ganancias se explican por el buen rendimiento general de los activos financieros.

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“¿Saben por qué estoy obteniendo ganancias? Porque la bolsa está subiendo, todo el mundo está obteniendo beneficios”, sostuvo el mandatario en declaraciones a la prensa antes de abordar un nuevo avión presidencial Air Force One.

Trump aseguró además que no administra directamente sus finanzas personales, sino que estas son gestionadas a través de fideicomisos. “Yo no me involucro en mis finanzas personales, tenemos fondos que gestionan mi dinero. He ganado mucho dinero antes de ser presidente y ellos invierten mi dinero”, señaló.

Las declaraciones se producen en un contexto de debate político en Estados Unidos por el crecimiento de su fortuna personal durante su mandato, impulsada principalmente por activos digitales y emprendimientos vinculados al ecosistema cripto.

De acuerdo con informes de la Oficina de Ética Gubernamental, Trump habría recibido cerca de 550 millones de dólares por su participación en la startup World Liberty Financial, cofundada por miembros de su familia y socios políticos en 2024. Además, se mencionan ingresos por unos 635 millones de dólares asociados a la criptomoneda $TRUMP, lanzada poco antes de su asunción presidencial en 2025.

Desde la Casa Blanca, la subsecretaria de prensa Anna Kelly rechazó cualquier irregularidad y afirmó que ni el presidente ni su familia incurrieron en conflictos de interés.

Según estimaciones de la revista Forbes, el patrimonio de Trump habría crecido de 2.300 millones de dólares a 6.500 millones de dólares en 2026, impulsado en gran parte por el negocio cripto, licencias comerciales y productos de merchandising con su marca.

Trump insistió en que su fortuna proviene de su trayectoria previa en el sector inmobiliario y defendió la expansión de su patrimonio durante su gestión. “Todos estamos obteniendo beneficios. Yo obtengo beneficios porque tengo mucho dinero y mucho efectivo”, concluyó.