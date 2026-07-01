Nahuel Gallo declaró ante la Justicia y pidió ser el único querellante en la causa contra Maduro

El gendarme argentino relató las condiciones de su detención durante 448 días en Venezuela y solicitó intervenir de manera individual en la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad contra el régimen venezolano.

Hoy 18:57

El gendarme argentino Nahuel Gallo declaró este miércoles ante la Cámara Federal, donde brindó detalles sobre su detención en Venezuela y solicitó ser incorporado como querellante único en la causa que investiga al presidente Nicolás Maduro y a otros funcionarios de su gobierno por presuntos crímenes de lesa humanidad.

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La audiencia se realizó en el marco de la apelación presentada por Gallo contra la decisión del juez federal Sebastián Ramos, quien había dispuesto unificar las distintas querellas presentadas en el expediente.

Durante su declaración, el efectivo relató las circunstancias de su arresto, ocurrido el 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido por las autoridades venezolanas. Permaneció 448 días privado de su libertad en la cárcel de El Rodeo I, considerada uno de los centros de detención más peligrosos del país.

Según la acusación de la Fiscalía venezolana, Gallo fue imputado por presunto espionaje, actividades terroristas y acciones desestabilizadoras. Además, las autoridades de ese país sostuvieron que su viaje, que tenía como objetivo visitar a su familia, era en realidad una fachada para planificar el asesinato de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Desde un primer momento, el Gobierno argentino denunció que se trataba de un preso político y reclamó su liberación por la vía diplomática.

Finalmente, Gallo recuperó la libertad el 2 de marzo de este año y fue trasladado a la Argentina en un avión privado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Ahora, la Sala de la Cámara Federal integrada por los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia deberá resolver si mantiene o revoca la decisión de unificar las querellas, tal como resolvió el magistrado de primera instancia.

En paralelo, las querellas y el fiscal José Aguero Iturbe solicitaron que sea citado a declarar como testigo el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, para que aporte información sobre las gestiones que derivaron en la liberación y posterior repatriación del gendarme.

La investigación se desarrolla en la Argentina bajo el principio de jurisdicción universal, que permite juzgar presuntas violaciones graves a los derechos humanos cometidas fuera del país. El expediente reúne denuncias e informes de organismos internacionales sobre detenciones arbitrarias, torturas y otros delitos atribuidos al régimen venezolano.