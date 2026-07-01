En vivo: Bélgica y Senegal se juegan el pase a octavos en un atractivo cruce del Mundial 2026

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|2
|5
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|2
|
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|5
|1
|4
|4
|3
|
|2
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|1
|2
|6
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|4
|
|2
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|0
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|GF
|GC
|DG
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|1
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|2
|1
|1
|0
|5
|1
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|4
|2
|
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|3
|
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-6
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|3
|4
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|3
|
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|0
|4
|-4
|0
Se enfrentarán desde las 17 en el Seattle Stadium por los dieciseisavos de final. Ambos llegan con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: seguir en carrera por la Copa del Mundo.
La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa con un duelo de alto voltaje entre Bélgica y Senegal, que se medirán este sábado desde las 17.00 en el Seattle Stadium por los dieciseisavos de final. El ganador avanzará a los octavos y dará un paso más en busca de la gloria mundialista.
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