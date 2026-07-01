Nediani resaltó la apertura de nuevos emprendimientos que generan oportunidades laborales en La Banda

El intendente resaltó el trabajo conjunto entre el municipio y el sector privado para fomentar el desarrollo y la generación de empleo.

Hoy 15:59

El intendente Ing. Roger Elías Nediani participó de la inauguración de una nueva sucursal de un emprendimiento privado que amplía la oferta de servicios farmacéuticos y genera nuevas oportunidades laborales para los vecinos de la ciudad.

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Durante el acto, el jefe comunal felicitó a la familia Daud Molinari por la concreción de esta inversión y destacó el trabajo conjunto entre el sector público y el privado para impulsar el crecimiento de La Banda. En ese sentido, señaló que las obras de infraestructura realizadas por el municipio, como pavimentación, iluminación, cordón cuneta y desagües, favorecen la expansión comercial y permiten que nuevos emprendimientos se instalen en distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, remarcó que esta nueva sucursal brindará un importante servicio a los vecinos de barrios como Dorrego, Cabildo Santiagueño, Gorrini, Ampliación Gorrini, Matadero Viejo y zonas aledañas, acercando el acceso a medicamentos y atención farmacéutica sin necesidad de trasladarse al centro de la ciudad.

Desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa acompañando las inversiones privadas que impulsan el crecimiento de La Banda, generan empleo genuino y acercan nuevos servicios a los distintos barrios, fortaleciendo el desarrollo urbano y mejorando la calidad de vida de los bandeños.