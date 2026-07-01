Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 15º
X
Policiales

Detuvieron a un joven de 23 años por una causa de violencia de género en La Banda

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 12 en el barrio Parque Industrial, en cumplimiento de una orden judicial por una investigación por lesiones y amenazas.

Hoy 16:19

Un joven de 23 años fue detenido durante un procedimiento realizado en el barrio Parque Industrial, de la ciudad de La Banda, en el marco de una causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 12, quienes actuaron en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Banda y Robles.

Durante el procedimiento, los policías lograron ubicar al acusado, quien era intensamente buscado por su presunta vinculación con la causa judicial.

Tras su aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.

TEMAS Violencia de género
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a RD Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026
  2. 2. Intensa búsqueda de una contadora por millonario desfalco a firma santiagueña
  3. 3. Detienen a siete federales tucumanos que pedían coimas para dejar pasar mercadería de contrabando
  4. 4. En vivo: Bélgica y Senegal se juegan el pase a octavos en un atractivo cruce del Mundial 2026
  5. 5. Susto en Tribunales: un ascensor sufrió un desperfecto y cayó hasta el subsuelo
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT