Detuvieron a un joven de 23 años por una causa de violencia de género en La Banda

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 12 en el barrio Parque Industrial, en cumplimiento de una orden judicial por una investigación por lesiones y amenazas.

Hoy 16:19

Un joven de 23 años fue detenido durante un procedimiento realizado en el barrio Parque Industrial, de la ciudad de La Banda, en el marco de una causa por lesiones y amenazas en contexto de violencia de género.

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El operativo estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 12, quienes actuaron en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Control y Garantías de la Circunscripción Banda y Robles.

Durante el procedimiento, los policías lograron ubicar al acusado, quien era intensamente buscado por su presunta vinculación con la causa judicial.

Tras su aprehensión, el joven fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó alojado a disposición de la autoridad judicial interviniente, que continuará con las actuaciones correspondientes en el marco de la investigación.