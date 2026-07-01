Allanamientos en Clodomira: desarticulan un presunto kiosco de drogas y detienen a tres personas

La Policía secuestró cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego, balanzas de precisión y otros elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes.

Hoy 16:32

Una investigación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737 permitió desarticular un presunto punto de venta de drogas en la ciudad de Clodomira, tras una serie de allanamientos simultáneos realizados por personal policial.

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Los procedimientos, ordenados por la Justicia y ejecutados el 25 de junio, se concretaron en dos viviendas con intervención del Juzgado competente y la Fiscalía a cargo de la causa.

Durante los operativos, los efectivos secuestraron 123 envoltorios de nylon con cocaína, que arrojaron un peso total de 29,21 gramos, además de $127.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, dos balanzas de precisión, seis tijeras y recortes de nylon que serían utilizados para el fraccionamiento de la droga.

Asimismo, se incautó un revólver calibre 32 largo marca Doberman, con ocho cartuchos de distintos calibres, y una motocicleta de 125 centímetros cúbicos, elementos que quedaron a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Como resultado del procedimiento, dos hombres de 49 y 47 años fueron detenidos, mientras que un joven de 21 años quedó aprehendido, todos sospechados de integrar la maniobra de presunta comercialización de estupefacientes.

Los elementos secuestrados serán sometidos a las pericias correspondientes e incorporados al expediente judicial. En tanto, la investigación continúa con el objetivo de establecer si existen otras personas involucradas en la actividad ilícita y determinar el alcance de la organización investigada.