Solicitan prisión preventiva por violencia familiar en Tucumán

La Unidad Criminal I del Ministerio Fiscal ha solicitado una prisión preventiva de 40 días para un joven de 23 años acusado de agredir a su madre en un contexto de violencia familiar.

Hoy 17:35

La Unidad Criminal I del Ministerio Fiscal ha solicitado la prisión preventiva por un término de 40 días para un sujeto de 23 años, quien ya tiene una condena anterior. Este caso resalta la grave problemática de la violencia familiar en Tucumán y la necesidad de tomar medidas efectivas.

El auxiliar de fiscal Elías Acuña, en representación del titular de la unidad, Mariano Fernández, expuso que el hecho ocurrió en un contexto de violencia familiar donde el imputado se aprovechó de la vulnerabilidad de su madre. Durante el ataque, el joven la tomó del cuello y le manifestó verbalmente que la iba a matar, causando lesiones en su cuello y rostro.

Los hechos se desarrollaron los días 28 y 29 de junio en el barrio Nueva Esperanza de la ciudad capital de Tucumán. El acusado ha sido imputado por amenazas simples en concurso real con lesiones leves en perjuicio de su progenitora.

Tras escuchar a las partes, el juez actuante accedió a la solicitud de prisión preventiva por un período de 40 días, que vencerá el lunes 10 de agosto. La fiscalía ha señalado que faltan por realizarse dos cámaras Gesell para avanzar en el proceso judicial.

Es importante destacar que el acusado será examinado en el Hospital Padilla antes de su traslado al servicio penitenciario, debido a sus problemas de adicciones. Esta medida busca garantizar su salud y el adecuado tratamiento de su problemática.

El incidente comenzó el domingo 28 de junio, alrededor de las 09:30 horas, cuando la víctima se encontraba en su hogar preparando comidas para vender. Su hijo irrumpió de manera agresiva, y al ser solicitado que se retirara, reaccionó violentamente, empujándola y amenazándola de muerte.

Este tipo de situaciones pone de manifiesto la urgencia de abordar la violencia familiar en Tucumán, resaltando la importancia de la intervención judicial y el apoyo a las víctimas en estos casos tan delicados.