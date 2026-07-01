Santilli estrenó su rol de jefe de Gabinete con una cumbre en el Senado junto a Bullrich

El flamante jefe de Gabinete encabezó su primera actividad política en el Congreso para coordinar la estrategia legislativa del oficialismo y buscar apoyo para tratar los proyectos de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca.

Hoy 18:25

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo este miércoles su primera actividad en el Congreso desde que asumió el cargo al participar de una reunión con la senadora Patricia Bullrich y representantes de bloques aliados en el Senado, con el objetivo de coordinar la estrategia legislativa del Gobierno nacional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El encuentro estuvo centrado en reorganizar la agenda parlamentaria del oficialismo luego de la salida de Manuel Adorni, quien renunció a la Jefatura de Gabinete el pasado fin de semana, y definir los próximos pasos para impulsar proyectos considerados prioritarios por la administración de Javier Milei.

Entre las iniciativas que el Ejecutivo pretende llevar al recinto se encuentran las leyes de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y Hojarasca, cuyos tratamientos quedaron pendientes tras la caída de la sesión de la semana pasada.

La intención de Bullrich es que el Senado sesione el miércoles 8 de julio, por lo que mantiene conversaciones con los distintos bloques aliados para reunir el respaldo necesario. Sin embargo, la convocatoria realizada por la presidenta de la Cámara Alta, Victoria Villarruel, a una reunión de Labor Parlamentaria para ese mismo día al mediodía abrió una diferencia en torno al cronograma legislativo.

Además de las negociaciones políticas, el oficialismo enfrenta un desafío adicional para garantizar el quórum. La cercanía con el feriado del 9 de julio y los actos por el Día de la Independencia complican la asistencia de algunos legisladores, especialmente de los representantes tucumanos, que tienen previsto participar de la tradicional vigilia en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán.

En ese contexto, la presencia de Santilli en el Senado marcó el inicio de una etapa en la que el nuevo jefe de Gabinete buscará asumir un rol activo en la articulación política con el Congreso para acelerar el tratamiento de las principales iniciativas impulsadas por el Gobierno. El oficialismo apuesta a consolidar los acuerdos con sus aliados y recuperar el ritmo legislativo en las próximas semanas.