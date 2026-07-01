Manuel Adorni presentó su renuncia al directorio de YPF

Luego de dejar la Jefatura de Gabinete en medio de la investigación en su contra, el exfuncionario oficializó su dimisión en la petrolera. La decisión deberá ser tratada por los órganos correspondientes de la compañía.

Hoy 19:27

Manuel Adorni oficializó su renuncia al directorio de YPF, donde ocupaba una silla en representación del Estado nacional dentro de la petrolera de mayoría estatal y gestión público-privada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La dimisión fue presentada mediante una breve carta dirigida al presidente de la compañía, Horacio Marín, en la que el exfuncionario comunicó su decisión de dejar el cargo de Director Titular por la Clase A.

“De mi consideración, me dirijo a Usted al efecto de poner en su conocimiento, y por su intermedio en el del Directorio de YPF S.A., mi renuncia al cargo de Director Titular por la Clase A. Sin otro particular, saludo a Usted y por su intermedio a los miembros del Directorio”, expresó Adorni en el texto.

La salida del directorio de la petrolera completa el alejamiento del exjefe de Gabinete de los cargos que mantenía dentro de la estructura del Gobierno nacional. Su permanencia en YPF había quedado bajo la lupa luego de su renuncia al gabinete, ya que se trataba de un puesto estratégico vinculado a la representación del Estado en la compañía.

Adorni había llegado al directorio de YPF como parte de los lugares que el Estado nacional conserva dentro de la empresa. Ese cargo corresponde a la Clase A, una posición de relevancia institucional en la estructura societaria de la petrolera.

La renuncia se produce después de varios días de tensión política por la investigación judicial que involucra al exfuncionario y que derivó en su salida de la Jefatura de Gabinete. En ese marco, distintos sectores de la oposición venían reclamando explicaciones por su situación patrimonial y por la continuidad en cargos públicos mientras avanzaban los cuestionamientos.

Con esta presentación, Adorni queda formalmente apartado del lugar que ocupaba en la petrolera. Ahora, la dimisión deberá ser tratada por los mecanismos internos previstos por YPF, mientras el Gobierno deberá resolver quién ocupará la representación estatal que queda vacante dentro del directorio.

La salida también marca un nuevo capítulo en el reordenamiento político del oficialismo, que busca dejar atrás la crisis generada por el caso y avanzar con una nueva etapa dentro del gabinete nacional.