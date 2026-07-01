Qué dijo Favio Cabral tras concretar su regreso a Mitre

El delantero regresó al Aurinegro tras su paso por Central Córdoba y se mostró entusiasmado con esta nueva etapa. Además, destacó el trabajo del plantel junto al nuevo cuerpo técnico y anticipó el duelo ante All Boys.

Hoy 19:23

Favio Cabral inició oficialmente su segundo ciclo en Mitre y expresó toda su felicidad por regresar al club de Roca y Tres de Febrero, donde buscará aportar su experiencia para ayudar al equipo a salir de la complicada situación que atraviesa en la Primera Nacional.

Luego de su paso por Central Córdoba, el atacante volvió a vestir los colores aurinegros y reconoció que el cambio de aire le llega en un momento importante: "Feliz por volver al club, me recibieron de la mejor manera y viene bien un cambio de aire con el técnico nuevo. Estamos todos preparados para revertir la situación", manifestó el delantero.

Cabral también se refirió a los primeros trabajos bajo las órdenes de Claudio “Pampa” Biaggio, quien asumió recientemente la conducción técnica del equipo con el objetivo de mejorar el rendimiento y alejar a Mitre de los puestos comprometidos de la tabla.

En ese sentido, el atacante explicó cuáles son los conceptos que el nuevo entrenador intenta transmitirle al grupo en esta etapa de preparación: "Lo que hablamos fue grupal, buscar ser más agresivos y tener más presencia. Nos va dando la idea de cómo quiere jugar y la vamos entendiendo", señaló.

Pensando en el próximo compromiso frente a All Boys, Cabral remarcó la importancia de construir un equipo sólido desde la defensa para luego potenciar el juego ofensivo: "Vamos a tratar de ser un equipo fuerte y ser duros, armar una base sólida desde abajo y llegar con más presencia. El plantel está bien y con ganas de revertir la situación", afirmó.

Con la llegada de refuerzos, un nuevo cuerpo técnico y la ilusión renovada, Mitre trabaja intensamente para cambiar el rumbo en la segunda parte de la temporada. En ese escenario, Favio Cabral aparece como una de las apuestas para aportar goles, experiencia y liderazgo en la búsqueda de la recuperación del conjunto santiagueño.