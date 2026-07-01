Tini Stoessel se encuentra con influencers tras partido de Argentina

Tini Stoessel se reunió con las influencers Las Princess tras el partido de Argentina, creando un momento memorable en el Mundial 2026.

Hoy 19:14

El Mundial 2026 ha sido el escenario de un encuentro inesperado entre la cantante Martina Tini Stoessel y las jóvenes creadoras digitales Delfina y Sofía, conocidas como Las Princess. Este encuentro se produjo a la salida del estadio de Dallas, después de la victoria del equipo argentino dirigido por Lionel Scaloni sobre Jordania.

El momento fue grabado en video y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Las influencers, que fueron galardonadas con el premio Carlos Gardel en 2022, adaptaron el tema “Dos amantes”, que Tini había grabado con Ulises Bueno, para crear una canción de aliento a la albiceleste. “Vi la versión que hicieron de Dos amantes para la selección… ¡Me encantó! Las amo chicas, la rompieron toda”, expresó Stoessel al reencontrarse con ellas.

A pesar de que el apoyo de Stoessel a Rodrigo de Paul y al resto del plantel argentino ha sido discreto, asistiendo a varios partidos sin grandes exposiciones, este episodio espontáneo fue un momento de gran emoción. Tini se unió a las jóvenes en el canto y baile del pegajoso estribillo: “Yo te quiero selección, te aliento todo el tiempo con locura y pasión, y llevo estos colores en el alma por vos. Nos vamos para USA para salir campeón, como en el 22”.

La propia Stoessel compartió su felicidad por el encuentro: “Las amo chicas, qué lindo que nos encontramos”, y posó para las fotografías que las jóvenes admiradoras publicaron en sus redes. Las hermanas expresaron su gratitud en Instagram: “Sueño cumplido… Tini es nuestra ídola que nos dijo que la había escuchado y le había gustado”.

Visiblemente emocionadas, las influencers resumieron la experiencia diciendo: “No lo podemos creer… Los sueños están para cumplirse y nosotras vamos tras ellos”. Agradecieron directamente a Tini: “Gracias Tini, te amamos”.

A pesar de su decisión de no realizar publicaciones sobre su experiencia en el certamen, la discreción de Tini no impidió que Rodrigo de Paul le agradeciera públicamente su apoyo, reforzando la imagen de un vínculo sólido entre ambos. “Viva Argentina, viva la selección”, comentó Stoessel antes de despedirse de las jóvenes.

La escena ocurrida en el estadio de Dallas ilustra que, incluso en entornos de máxima exposición internacional, las conexiones genuinas pueden surgir a través de la admiración y la creatividad. La participación de Tini en el canto y baile con las influencers no solo validó su trabajo, sino que también destacó la importancia de la música como un factor de unión y celebración colectiva.