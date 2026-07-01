La madre de Agostina Vega habló del avance de la causa y pidió perpetua para el principal sospechoso

Melisa Heredia se refirió por primera vez al impacto del caso que conmocionó a Córdoba y respaldó el trabajo judicial. Además, reclamó la pena máxima para Claudio Barrelier.

Hoy 19:23

En el marco del avance de la investigación por el caso de Agostina Vega, la joven cuyo crimen conmocionó a la provincia de Córdoba, su madre, Melisa Heredia, habló públicamente por primera vez sobre la causa y el proceso judicial.

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La mujer expresó que se encuentra conforme con el trabajo realizado por la fiscalía, aunque reconoció que atraviesa un profundo dolor por lo ocurrido.

“Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal, pero no puedo dormir con todo lo que pasó”, señaló.

Heredia también apuntó contra el principal sospechoso de la causa, Claudio Barrelier, y pidió que reciba la pena máxima.

“A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver más”, expresó.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia cordobesa, mientras se avanza en la recolección de pruebas y en la etapa previa al juicio. La familia de la víctima insiste en que el caso debe tener una condena ejemplar.