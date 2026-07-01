Por qué Milei impulsa una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El Presidente busca modificar el marco legal que rige al BCRA y volver al esquema previo a la reforma de 2012. El objetivo es reforzar el control sobre la emisión y redefinir las funciones de la autoridad monetaria.

Hoy 18:14

El gobierno de Javier Milei avanzará con un proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de modificar las funciones de la entidad y restringir su capacidad para financiar al Tesoro mediante emisión monetaria.

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La iniciativa fue mencionada por el propio Presidente durante una reunión con legisladores oficialistas, en la que repasó las prioridades de la agenda parlamentaria que el Ejecutivo buscará impulsar en el Congreso.

La intención del Gobierno es revertir los principales cambios introducidos en 2012, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, cuando una reforma impulsada por la entonces titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, amplió las funciones del organismo.

Hasta ese momento, la misión principal del BCRA era preservar el valor de la moneda. Sin embargo, la modificación incorporó nuevos objetivos, entre ellos promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.

Además, aquella reforma flexibilizó las condiciones para que el Banco Central pudiera otorgar adelantos transitorios al Tesoro Nacional, permitiendo una mayor asistencia financiera al Estado mediante emisión de dinero.

Desde el Gobierno consideran que ese esquema favoreció el financiamiento del déficit fiscal y contribuyó al crecimiento de la emisión monetaria, con impacto sobre la inflación.

Aunque todavía no se conocen los detalles del proyecto que enviará el Ejecutivo, la propuesta apunta a recuperar un modelo con mayores restricciones para emitir dinero y devolver al Banco Central un mandato centrado en la estabilidad de la moneda.

En una reciente exposición ante la Fundación Faro, Milei cuestionó duramente la reforma de 2012 y defendió la necesidad de volver al texto anterior de la Carta Orgánica.

"La misión fundamental del Banco Central era defender el valor de la moneda", sostuvo el mandatario, al tiempo que criticó la ampliación de objetivos incorporada durante el kirchnerismo y afirmó que la normativa vigente permite emitir dinero con demasiada flexibilidad.

La reforma forma parte del paquete de cambios económicos que el oficialismo pretende debatir en el Congreso durante los próximos meses y se enmarca en la estrategia del Gobierno de consolidar el equilibrio fiscal y reducir la inflación mediante un mayor control sobre la política monetaria.