Milei no viajará a Estados Unidos para el Día de la Independencia y priorizará su agenda en Argentina

Aunque evaluó asistir a los festejos del 4 de julio, el Presidente finalmente descartó el viaje. Desde la Casa Rosada aseguran que la decisión responde a cuestiones de agenda y no afecta la relación con la administración de Donald Trump.

Hoy 18:14

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones por el Día de la Independencia, previstas para el próximo 4 de julio. Si bien la posibilidad fue analizada en los últimos días, desde la Casa Rosada confirmaron que el mandatario permanecerá en el país para cumplir con su agenda oficial.

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Fuentes del Gobierno señalaron que el viaje nunca llegó a quedar formalmente programado, aunque reconocieron que Milei había recibido una invitación para asistir a las actividades organizadas en territorio estadounidense.

Uno de los factores que terminó de descartar la visita fue la reprogramación de un encuentro de empresarios y líderes internacionales que iba a realizarse en Sun Valley, cuya nueva fecha se superpone con compromisos oficiales que el Presidente tiene previstos en Argentina.

En ese marco, Milei participará de la vigilia del 8 de julio en Tucumán, en la antesala del Día de la Independencia argentina, y al día siguiente asistirá al tradicional Te Deum que se celebrará en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.

Desde el Gobierno aclararon que la decisión obedece exclusivamente a cuestiones de agenda y remarcaron que el vínculo con la administración de Donald Trump continúa siendo una prioridad en la política exterior argentina.

En ese sentido, aseguraron que habrá nuevas oportunidades para concretar un encuentro entre ambos mandatarios.

Mientras tanto, quien sí podría viajar a Estados Unidos es el canciller Pablo Quirno, quien prevé participar de la llegada de la Fragata Libertad al puerto de Nueva York, un arribo que coincidirá con las celebraciones por el 250° aniversario de la independencia estadounidense.

La decisión de permanecer en el país se conoce pocos días después de que Milei participara de la celebración organizada por la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, donde recibió un nuevo respaldo del embajador Peter Lamelas, quien destacó el fortalecimiento de la relación bilateral y alentó a profundizar los lazos entre ambas naciones.