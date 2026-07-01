La FIFA confirmó al árbitro para Argentina-Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial 2026

El juez cuenta con una amplia experiencia internacional y es uno de los árbitros más reconocidos de la CONCACAF.

Hoy 18:21

La Selección Argentina ya conoce quién será el encargado de dirigir su compromiso por los 16avos de final del Mundial 2026. La FIFA confirmó que el canadiense Drew Fischer será el árbitro principal del encuentro que el conjunto de Lionel Scaloni disputará frente a Cabo Verde este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami.

Tras completar una sólida fase de grupos con puntaje ideal, la Albiceleste afrontará el comienzo de la etapa eliminatoria con el objetivo de seguir avanzando en la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022. Para este compromiso decisivo, el máximo organismo del fútbol mundial designó a uno de los jueces más experimentados de la región.

De acuerdo con la comunicación oficial de la FIFA, Fischer estará acompañado por los asistentes Micheal Barwegen y Lyes Arfa, mientras que la mexicana Katia García se desempeñará como cuarta árbitra. En tanto, Sandra Ramírez integrará el equipo arbitral como AVAR.

Quién es Drew Fischer

A sus 45 años, Drew Fischer es considerado uno de los árbitros más importantes de la CONCACAF. Nacido en la ciudad canadiense de Calgary, construyó una extensa trayectoria en competencias continentales e internacionales, ganándose un lugar entre los jueces de mayor confianza dentro de la región.

Habitual protagonista en encuentros de la Major League Soccer (MLS), Fischer también dirigió partidos de gran relevancia en torneos como la Copa Oro y la Nations League de la CONCACAF, además de participar en numerosas competencias internacionales tanto como árbitro principal como en funciones vinculadas al sistema de videoarbitraje.

Su experiencia en el uso del VAR es otro de los aspectos destacados de su carrera, ya que integró equipos arbitrales en distintos certámenes de primer nivel, consolidando una reputación de juez con amplio recorrido en escenarios de máxima exigencia.

Ahora, tendrá la responsabilidad de controlar uno de los encuentros más importantes de los 16avos de final, cuando la Selección Argentina se enfrente a Cabo Verde en busca de un lugar entre los mejores equipos del Mundial 2026.