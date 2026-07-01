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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 15º
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Somos Deporte

Sarmiento ya tiene todo confirmado para su visita a Defensores de Vilelas

El Profe ya conoce todos los detalles de su próximo compromiso por la fecha 16 de la Zona 2 del Torneo Federal A. El conjunto bandeño buscará extender su gran momento el próximo sábado.

Hoy 18:30
Sarmiento

Sarmiento de La Banda afrontará un nuevo desafío en el Torneo Federal A con la misión de prolongar su extraordinario presente. El equipo dirigido por Riggio visitará a Defensores de Vilelas por la 16ª fecha de la Zona 2, en un encuentro que se disputará el próximo sábado 4 de julio, desde las 15.30, en territorio chaqueño.

El encuentro contará con el arbitraje de Lautaro Castañola como juez principal. Los asistentes serán Rodrigo Garcilano y Paula Soledade Eisenacht, mientras que Alexis Gabriel Caisso se desempeñará como cuarto árbitro.

Designación arbitral

  • Árbitro: Lautaro Castañola
  • Asistente 1: Rodrigo Garcilano
  • Asistente 2: Paula Soledade Eisenacht
  • Cuarto árbitro: Alexis Gabriel Caisso

El conjunto bandeño llega a este compromiso atravesando uno de sus mejores momentos en la temporada. Actualmente ocupa el tercer puesto de la Zona 2 con 21 puntos, producto de seis victorias, tres empates y cuatro derrotas, ubicándose en puestos de clasificación y consolidándose como uno de los protagonistas del grupo.

Además, el equipo santiagueño atraviesa una racha formidable, ya que acumula seis triunfos consecutivos, una serie de resultados que le permitió escalar posiciones y meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares de la tabla.

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