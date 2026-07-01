Sebastián Villa, cada vez más cerca de volver a Boca

El delantero colombiano ya tendría acordado su contrato con el Xeneize y las negociaciones con Independiente Rivadavia entraron en la etapa decisiva. El regreso del atacante está muy cerca de concretarse.

Hoy 18:11

Boca Juniors podría cerrar en los próximos días uno de los movimientos más resonantes del mercado de pases. Sebastián Villa está a un paso de regresar al club de la Ribera luego de que las partes avanzaran significativamente en las negociaciones y ya exista un acuerdo contractual entre el futbolista y la institución azul y oro.

Tras las incorporaciones de Leandro Lozano y Álvaro Montero, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena continúa trabajando para reforzar su plantel y el nombre de Villa aparece como una de las prioridades. Aunque las conversaciones atravesaron momentos de tensión y parecían estancadas, en las últimas horas hubo avances importantes que acercaron a las partes.

La principal diferencia se encontraba en la negociación entre Boca e Independiente Rivadavia de Mendoza, club dueño de los derechos del futbolista. El Xeneize había presentado una oferta superior a los seis millones de dólares, cifra que inicialmente no satisfizo las pretensiones de la dirigencia mendocina.

Ante la falta de acuerdo, Boca optó por retirarse momentáneamente de la negociación para presionar y ganar margen de maniobra. Paralelamente, cerró los términos del contrato con el jugador, quien además manifestó su deseo de abandonar la Lepra mendocina durante este mercado de pases.

Incluso, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila, reconoció públicamente la intención del colombiano de cambiar de club y aseguró que no pretende "cortarle la carrera", aunque mantuvo firme la postura de defender los intereses de la institución.

Mientras analizaba otras alternativas ofensivas como Maher Carrizo y Tiago Palacios, la dirigencia de Boca continuó trabajando silenciosamente para destrabar la operación. En ese contexto, las conversaciones entre ambos clubes se acercaron y hoy existe optimismo para alcanzar un acuerdo definitivo.

De concretarse la transferencia, Sebastián Villa iniciará su segundo ciclo en Boca Juniors, donde ya jugó entre 2018 y 2023, período en el que disputó numerosas competencias nacionales e internacionales y se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo durante varias temporadas.

Ahora, todo indica que restan detalles para que el regreso del extremo colombiano quede oficialmente confirmado y se transforme en uno de los grandes refuerzos del conjunto xeneize para la próxima temporada.