Quirno afirmó que la ayuda por los terremotos puede abrir una nueva etapa en la relación con Venezuela

El canciller sostuvo que los contactos iniciados para coordinar la asistencia humanitaria generaron un "espacio de diálogo" entre ambos países, que permanecen sin relaciones diplomáticas desde 2024.

Hoy 17:48

El canciller Pablo Quirno aseguró este miércoles que las conversaciones mantenidas entre Argentina y Venezuela a raíz de los terremotos que afectaron al país caribeño podrían convertirse en el inicio de un nuevo canal de diálogo entre ambos gobiernos, que no mantienen relaciones diplomáticas desde mediados de 2024.

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Durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, el funcionario explicó que los contactos con las autoridades venezolanas tuvieron como finalidad coordinar el envío de ayuda humanitaria y conocer las necesidades más urgentes tras el desastre natural, que ya dejó 1.943 muertos y más de 10.500 heridos.

Quirno también destacó que el Gobierno argentino solicitó autorización para desplegar un equipo consular temporario en Venezuela con el objetivo de asistir a los ciudadanos argentinos afectados por la tragedia.

"No tenemos hoy una representación consular fija en Venezuela y Venezuela ha accedido a que tengamos ese equipo consular allí", señaló.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que estos contactos representen un acercamiento diplomático entre ambos países, el canciller respondió que "esto abre un espacio de diálogo que esperemos que termine en un entendimiento mejor al que teníamos antes de esta tragedia".

No obstante, remarcó que la prioridad del Gobierno continúa siendo la asistencia humanitaria tanto para el pueblo venezolano como para los argentinos que residen en ese país. En ese marco, recordó que seis ciudadanos argentinos perdieron la vida como consecuencia de los terremotos.

Continúa el envío de ayuda

En el marco del operativo de asistencia, Argentina envió este martes dos nuevos aviones con ayuda humanitaria, que trasladaron 38 especialistas, además de insumos destinados a reforzar las tareas de búsqueda y rescate.

Ese contingente se sumó al primer operativo realizado días atrás, cuando partieron 24 brigadistas, cuatro perros de rescate y equipamiento especializado.

Quirno recordó además que, apenas ocurrido el desastre, mantuvo una comunicación con su par venezolano, Yván Gil, para transmitir la solidaridad del Gobierno argentino y poner a disposición recursos para colaborar con la emergencia.

En ese contexto, la Presidencia también difundió un comunicado en el que expresó su apoyo al pueblo venezolano y afirmó que, más allá de las diferencias políticas entre ambos gobiernos, la magnitud de la tragedia exige una respuesta conjunta de la comunidad internacional.

Las relaciones diplomáticas entre Argentina y Venezuela permanecen interrumpidas desde 2024, luego de que el Gobierno de Javier Milei desconociera los resultados de las elecciones presidenciales venezolanas y denunciara irregularidades en el proceso electoral, lo que derivó en la expulsión recíproca del personal diplomático y en la ruptura formal de los vínculos entre ambos países.