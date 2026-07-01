La Banda incorpora una nueva herramienta de seguridad ciudadana: "Botón de Emergencia"

Se trata de la aplicación “SOS BANDA” que se encontrará disponible desde la próxima semana para ser descargada en los dispositivos que posean el sistema operativo Android.

Hoy 15:57

El intendente Ing. Roger E. Nediani realizó la presentación de una nueva herramienta de seguridad para la ciudad de La Banda: "Botón de Emergencia" que forma parte de la aplicación “SOS BANDA” que se encontrará disponible desde la próxima semana para ser descargada en los dispositivos que posean el sistema operativo Android.

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Esta innovadora aplicación, estará disponible para su descarga en PlayStore, cuenta con un sistema de registro obligatorio mediante usuario, contraseña y datos personales, garantizando así un uso responsable y controlado de la plataforma. La misma, cuenta con un botón que activa de manera inmediata una señal hacia la central de Alerta Banda, donde un administrador recepta la emergencia de forma instantánea.

A partir de la recepción del alerta, el equipo de Alerta Banda no sólo se hace presente sino que también coordina de forma inmediata el despliegue con la Policía de la Provincia, Bomberos Voluntarios, Defensa Civil o el organismo competente según la naturaleza de la situación. Con este lanzamiento, la Municipalidad de La Banda sigue apostando a la tecnología al servicio de la tranquilidad de cada vecino.

La herramienta incluye un segundo botón que permite a los usuarios grabar un mensaje de audio de un minuto para dar detalles precisos de la situación de emergencia que estén viviendo lo que permitirá brindarles ayuda de manera más precisa y rápida.

En la oportunidad el jefe comunal, indicó: “Queremos destacar que la aplicación fue desarrollada por un empleado del área de Prensa, Cristian Coria, y fue gestionada con recursos propios, lo que nos permitirá acercar los servicios de seguridad a los vecinos de la ciudad de La Banda que tendrá una alternativa diferente ya que se ha incorporado un botón para grabar audio para que puedan explicar la situación de emergencia que estén viviendo. De esta manera el área de Alerta Banda podrá brindar la asistencia o derivarla a la institución que corresponda”.

“Podemos destacar que nuestra ciudad es una de las primeras en la provincia con contar con una herramienta así que acerca significativamente la seguridad a los vecinos, por lo que los invitamos a sumarse y acceder de manera gratuita a esta aplicación que estar disponible durante las próximas semanas”, finalizó Nediani.

Por su parte, la subsecretaria de Seguridad y Ordenamiento Urbana, Carolina Montenegro, señaló: “Presentar esta nueva herramienta es una forma más de modernizar el Estado, acercando servicios y derechos a la gente, lo que permitirá que las distintas áreas que trabajan permanentemente para que la ciudad se mantenga segura y ordenada puedan reforzar su colaboración mutua con los Bomberos de la ciudad y con las fuerza de seguridad y la justicia”.