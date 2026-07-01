Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino volverá a la acción con en el Gran Premio de Gran Bretaña. Después de los inconvenientes mecánicos sufridos en Austria, intentará recuperarse en uno de los circuitos más emblemáticos de la Fórmula 1.

Hoy 14:33

La Fórmula 1 no se detiene y Franco Colapinto ya se prepara para afrontar un nuevo desafío en la temporada 2026. Luego de un fin de semana complicado en el Gran Premio de Austria, el piloto argentino de Alpine tendrá una rápida oportunidad de revancha cuando dispute el Gran Premio de Gran Bretaña, que se correrá en el histórico circuito de Silverstone.

El joven bonaerense llega a esta competencia tras finalizar en el 15° puesto en el trazado de Red Bull Ring, una carrera marcada por problemas mecánicos desde el mismo inicio. Una falla eléctrica en su monoplaza provocó una pérdida de potencia apenas se apagaron los semáforos, condicionando toda su estrategia y obligándolo a luchar desde el fondo del pelotón.

Ahora, tanto Colapinto como el equipo Alpine apuntan a dejar atrás esos inconvenientes y enfocarse en un circuito donde el rendimiento aerodinámico será clave. Silverstone, considerado la cuna de la Fórmula 1 por haber albergado la primera carrera de la historia de la categoría en 1950, representa además una cita especial para la escudería francesa, ya que se encuentra muy cerca de su sede operativa en el Reino Unido.

Las rápidas curvas de Maggots, Becketts y Copse volverán a poner a prueba la capacidad de los pilotos y la eficiencia de los monoplazas. En ese contexto, el argentino buscará aprovechar la experiencia acumulada en las últimas carreras para acercarse a la zona de puntos y seguir consolidándose en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Cronograma del Gran Premio de Gran Bretaña

(Horarios de Argentina)

Viernes 3 de julio

Práctica Libre 1: 08.30 a 09.30

08.30 a 09.30 Práctica Libre 2: 12.00 a 13.00

Sábado 4 de julio

Práctica Libre 3: 07.30 a 08.30

07.30 a 08.30 Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 5 de julio

Carrera: 10.00

Dónde ver el GP de Gran Bretaña

Toda la actividad del Gran Premio de Silverstone podrá seguirse en vivo en Argentina a través de Disney+ Premium y Fox Sports.