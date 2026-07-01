Encuentran a un hombre de 82 años en Aguas Calientes sano y salvo

La Policía de Jujuy localizó a un hombre de 82 años que había desaparecido en Aguas Calientes desde el 26 de junio, hallándolo desorientado en una zona de monte.

Hoy 14:22

La Brigada K-9 de la Policía de Jujuy logró encontrar a un hombre de 82 años que había estado desaparecido desde el 26 de junio en la localidad de Aguas Calientes. El anciano fue hallado en una zona de monte cerca del pueblo de Los Manantiales, en el departamento El Carmen.

La situación se tornó crítica el pasado viernes, cuando la familia del hombre perdió el contacto y un día después se presentó un familiar en la Subcomisaría de Aguas Calientes para informar sobre su desaparición.

Tras la denuncia, se activó de inmediato el protocolo de búsqueda, supervisado por la Fiscalía de Investigación Penal de El Carmen-Perico, con la intervención del ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El operativo se llevó a cabo de manera ininterrumpida, involucrando a diferentes unidades especializadas de la Policía y organismos de emergencia.

Durante el rastrillaje en diversas áreas del departamento El Carmen, la Brigada de canes se adentró en una zona de monte en los alrededores de Los Manantiales. En este contexto, el perro llamado Rocco mostró un cambio de conducta que llevó a los efectivos a explorar un área de vegetación más densa.

Al avanzar por esta zona, los agentes encontraron al hombre sentado en el suelo, visiblemente desorientado y con escasa vestimenta, lo que generó una inmediata preocupación por su estado de salud.

Una vez identificado, se comunicó la situación al personal que estaba en el operativo y se activó la asistencia del Same. Posteriormente, los efectivos colaboraron en la inmovilización y traslado del anciano a un lugar seguro, donde recibió atención médica antes de ser derivado al hospital más cercano, donde quedó bajo observación médica.