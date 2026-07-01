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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 11º
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Locales

Por trabajos de mejoras: EDESE informó cortes programados

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia. Las tareas se realizarán este jueves y viernes.

Hoy 09:38

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 2 de julio: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada y San José del Boqueron (dpto. Pellegrini y Copo); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Estación Atamisqui, La Noria, Lagunilla, Monte Grande, Monte Redondo, Puesto De Juanes, San Jerónimo, San Vicente y Totora Pampa (dpto. Loreto y Atamisqui); de 09:30 a 12:30 hs afectando al barrio Islas Malvinas de la ciudad Capital; de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Colonia Jaime y El Soler (dpto. Robles); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad de Frías (barrios Villa Paulina, Fortabat y Elías Morra) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a la ciudad de Sachayoj.

Viernes 3 de julio: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Parque Del Rio 3 de la ciudad Capital y a las localidades de Puesto Nuevo, La Fortuna, Santo Domingo, Ahí Veremos, Chañar Bajada y San José del Boqueron (dpto. Pellegrini y Copo); de 08:30 a 11:30 hs afectando a las localidades de  Lote 32, El Colorado, Pozo del Toba, Lote 26, Lote 71 (dpto. Juan F. Ibarra); de 09:00 a 12:00 hs afectando a la localidad de Señora Pujio (dpto. Banda) y de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Maquito (dpto. Capital). 

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