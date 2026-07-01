El Women Riders World Relay recorrerá Santiago Capital y Las Termas de Río Hondo

El evento internacional de motociclistas se desarrollará del 4 al 6 de julio con actividades en Las Termas y la ciudad Capital. Participarán delegaciones de mujeres riders de distintos países y la iniciativa fue declarada de interés provincial.

Hoy 12:55

Santiago del Estero volverá a ser escenario de un acontecimiento de alcance internacional con la realización del Women Riders World Relay, un encuentro que reunirá a delegaciones de mujeres motociclistas de distintas partes del mundo y que se llevará a cabo entre el 4 y el 6 de julio en Las Termas de Río Hondo y la Madre de Ciudades.

La presentación oficial del evento se realizó en las instalaciones de la Secretaría de Deportes de la Provincia, con la presencia del secretario de Deportes, Carlos Dapello, acompañado por integrantes de la agrupación santiagueña de motociclistas “Guardianas”, quienes forman parte de la organización local de la actividad.

La propuesta se enmarca dentro de las políticas de promoción turística, deportiva y cultural impulsadas por el Gobierno de Santiago del Estero, con el objetivo de seguir posicionando a la provincia como sede de eventos de relevancia internacional. En ese contexto, la iniciativa también fue declarada de interés provincial por la Cámara de Diputados.

El cronograma comenzará oficialmente el sábado 4 de julio en Las Termas de Río Hondo, donde se realizará la recepción técnica y protocolar de las delegaciones participantes. Posteriormente, el domingo 5, las actividades se trasladarán a la ciudad Capital, donde las motociclistas protagonizarán una extensa caravana institucional por distintos puntos históricos, turísticos y patrimoniales de la ciudad.

La recorrida buscará fomentar el mototurismo y generar un vínculo directo entre las visitantes y la comunidad santiagueña, mostrando los principales atractivos de la provincia en el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero.

Las actividades concluirán el lunes 6 de julio con visitas protocolares y distintas audiencias institucionales. Durante el lanzamiento, Carlos Dapello destacó el impacto económico que generan este tipo de encuentros internacionales y remarcó la importancia de visibilizar y fortalecer el rol de la mujer dentro del motociclismo a nivel mundial.

De esta manera, Santiago del Estero volverá a recibir a visitantes de diferentes países en un evento que combinará deporte, turismo, cultura e integración, consolidando una vez más a la provincia como un punto de referencia para las grandes actividades internacionales.