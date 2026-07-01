Preocupación por Danny Glover: el actor reveló que fue diagnosticado con Alzheimer

El reconocido actor de 79 años contó que recibió el diagnóstico en 2022, tras recibir un Oscar honorífico. Aseguró que atraviesa la enfermedad con el apoyo de su familia y que aún tiene proyectos por delante.

Hoy 10:21

En una charla con el programa The Today Show, el actor Danny Glover, de 79 años, reveló que tiene la enfermedad de Alzheimer.

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Durante la charla con el programa de televisión, la estrella de Arma mortal contó que hace varios años tiene este problema de salud que decidió compartir públicamente ahora.

“En cierto modo, puedo vivir con esto, pero estoy seguro de que, a medida de que avance (la enfermedad), las cosas serán diferentes y cambiarán”, comentó el actor.

Al mismo tiempo, Glover dijo que tiene toda la ayuda de su familia para transitar la enfermedad lo mejor que puede. “Por supuesto que cuento con su apoyo”, comentó.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva incurable que genera complicaciones de memoria en los afectados.

Glover contó que el diagnóstico lo recibió luego de que le entregaran un Premio Oscar honorífico en 2022.

En una entrevista que le dio en el contexto de su revelación a la revista People, el actor dijo que “todavía no asimila del todo” lo que tiene. “A veces está consciente y a veces no”, comentó su hija Mandisa, en el mismo reportaje.

Acerca de su memoria, el actor explicó: “Hay momentos que uno recuerda una y otra vez y que confirman que uno tiene memoria. Y hay momentos que jamás olvidaré”.

El actor y su familia, incluido su hermano menor Marty, de 67 años, que vive con él, asimilaron juntos la noticia de la enfermedad. “No siento que sea el fin de mi vida. Hay trabajo por hacer”, remarcó.

Danny Glover se hizo internacionalmente famoso luego de encarnar al detective Roger Murtaugh en la saga de acción Arma mortal que protagonizó junto a Mel Gibson.

El actor también trabajó en películas muy conocidas de los 80 como En un lugar del corazón o El color púrpura, que hacían foco en temas relacionados con el racismo o la esclavitud.