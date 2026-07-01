Estados Unidos y Bosnia se enfrentan por un lugar en los octavos del Mundial 2026

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El conjunto anfitrión buscará confirmar su favoritismo desde las 21 en el San Francisco Bay Area Stadium. Los europeos sueñan con dar la sorpresa y seguir avanzando en la Copa del Mundo.
La etapa de eliminación directa del Mundial 2026 tendrá otro atractivo capítulo cuando Estados Unidos y Bosnia se enfrenten desde las 21.00 en el San Francisco Bay Area Stadium, por los dieciseisavos de final. El equipo norteamericano llega con el impulso de haber ganado su grupo, mientras que los bosnios intentarán protagonizar uno de los grandes batacazos de la competencia.
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El seleccionado dirigido por Mauricio Pochettino tuvo una sólida actuación en la fase de grupos. Comenzó con una contundente goleada sobre Paraguay y luego superó 2-0 a Australia, resultados que le permitieron encaminar rápidamente su clasificación. Aunque cayó en la última jornada frente a Turquía, que ya estaba eliminada, logró conservar el primer puesto de la zona y avanzar a la siguiente ronda.
Por su parte, Bosnia consiguió el boleto a los dieciseisavos como uno de los mejores terceros. El conjunto europeo inició su participación con un empate frente a Canadá, luego sufrió una dura derrota ante Suiza y finalmente reaccionó en la fecha decisiva con un triunfo sobre Qatar que le permitió alcanzar los cuatro puntos necesarios para seguir en carrera.
Con el apoyo de su público y jugadores de experiencia internacional como Tyler Adams, Weston McKennie y Folarin Balogun, Estados Unidos buscará meterse entre los 16 mejores del certamen. Del otro lado, Bosnia depositará sus esperanzas en la jerarquía de Edin Dzeko y Ermedin Demirovic para intentar sorprender al anfitrión y continuar haciendo historia en la Copa del Mundo.
Matthew Freese; Sergiño Dest, Chris Richards, Tim Ream, Alexander Freeman, Antonee Robinson; Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman; Ricardo Pepi y Folarin Balogun. DT: Mauricio Pochettino.
Nikola Vasilj; Arjan Malic, Nikola Katic, Stjepan Radeljic, Sead Kolasinac; Esmir Bajraktarevic, Ivan Sunjic, Ivan Basic, Kerim Alajbegovic; Ermedin Demirovic y Edin Dzeko. DT: Sergej Barbarez.