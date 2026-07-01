Golpe al narcomenudeo: secuestran 7 kilos de marihuana, más de un millón de pesos y detienen a dos personas

El procedimiento fue realizado en simultáneo por la Dirección General de Drogas Peligrosas en un barrio de la Capital y en otro de la ciudad de Frías.

Hoy 10:13

Un importante operativo llevado a cabo por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desarticular una maniobra vinculada al narcomenudeo, con el secuestro de más de siete kilogramos de marihuana, droga sintética, dinero en efectivo, un automóvil y diversos elementos utilizados para la comercialización de estupefacientes.

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Como resultado del procedimiento, un joven de 26 años fue detenido y otro de 29 aprehendido, quedando ambos a disposición de la Justicia.

La investigación se inició días atrás durante un control vehicular en avenida Libertad, cerca de Circunvalación, donde los efectivos interceptaron un automóvil que se dirigía hacia la ciudad de Frías. Durante la inspección del rodado se secuestró un ladrillo compacto de marihuana con un peso de 1.040 gramos y se aprehendió a cuatro personas, al confirmarse que la sustancia era transportada con fines de comercialización.

A partir de las tareas investigativas posteriores y por disposición de la Justicia, se realizaron allanamientos simultáneos en un domicilio del barrio Tradición Este de la ciudad Capital y otro en Frías. En estas medidas se incautaron 7.433 gramos de marihuana, 0,6 gramos de droga sintética tipo Tusi, $1.354.000 en efectivo, tres teléfonos celulares, cuatro balanzas de precisión, una tijera y un automóvil Fiat Argo.

La causa fue caratulada como presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, vinculada al tráfico y comercialización de estupefacientes.

Este operativo refleja el trabajo sostenido de la Dirección General de Drogas Peligrosas para combatir el narcomenudeo y desarticular redes de comercialización en la provincia.