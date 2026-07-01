Mundial 2026: murieron tres personas en los festejos de México tras su paso a octavos de final

Los incidentes tuvieron lugar en los alrededores del monumento del Ángel de la Independencia, donde se habían reunido miles de aficionados al ‌fútbol para celebrar la victoria contra Ecuador.

Hoy 09:12

En medio de las celebraciones en México tras su pase a octavos de final del Mundial luego de ganarle por 2 a 0 a Ecuador, tres ⁠personas fallecieron por asfixia en la ciudad capital, según informó la Secretaría de Salud local a primera hora de este miércoles. Los incidentes tuvieron lugar en los alrededores del monumento del Ángel de la Independencia, donde se habían ⁠reunido miles de aficionados al ‌fútbol para celebrar la ansiada victoria.

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Pasada la medianoche, en las calles de Hamburgo y Lancaster, las autoridades atendieron el reporte de dos personas inconscientes, por lo que las unidades de atención a emergencias conformadas por paramédicos, bomberos, personal de Protección Civil, funcionarios de la Secretaría de Gobierno y policías preventivos se dirigieron al punto para brindar atención, informó la Secretaría de Salud en sus redes sociales.

Tras recibir las respectivas maniobras avanzadas de reanimación, se confirmó la muerte por asfixia de un hombre de 44 años y de una mujer de 19, ya identificados por sus familiares.

En tanto, en el área de urgencias de un hospital local, se atendió a una mujer de 48 años que también fue hallada inconsciente en la calle de Berna, en colonia Juárez, donde fue auxiliada por paramédicos con maniobras de reanimación. Tras recibir atención médica, la víctima fue declarada sin signos vitales, dictaminando muerte por asfixia.

“Con el corazón en la mano, envío un abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, escribió en las redes sociales Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo a los medios locales, alrededor de las 23.40 hora local comenzaron a escucharse detonaciones de cohetes y fuegos pirotécnicos, lo que provocó momentos de confusión entre los asistentes que se habían congregado en las inmediaciones del monumento Ángel de la Independencia. Miles de aficionados permanecían reunidos sobre el Paseo de la Reforma para celebrar la victoria del equipo nacional. La fiesta continuaba con música de mariachi reproducida en las pantallas instaladas en la zona.