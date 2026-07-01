La Banda: temperaturas frescas y cielo cubierto en este Miércoles 1 de julio de 2026

Los bandeños se enfrentarán a un día con clima fresco y cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados. El pronóstico para los próximos días indica condiciones similares.
En La Banda, las condiciones climáticas actuales se presentan con un cielo parcialmente nublado, lo que marca el inicio de un día fresco para los bandeños. La temperatura actual se sitúa en 12.2 °C, con una sensación térmica apenas más baja de 11.2 °C.
La humedad en el aire alcanza un 82%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura en la jornada. Además, el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 10.4 km/h, lo que contribuye a la sensación de frío.
Para hoy, el pronóstico indica un cielo cubierto en La Banda, con una temperatura mínima de 8.9 °C y una máxima que no superará los 12.4 °C. Es un día ideal para abrigarse y disfrutar de actividades en interiores.
En los próximos días, la tendencia de clima cubierto continuará, con el día de mañana presentando una mínima de 7.2 °C y una máxima de 11.6 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un clima similar al de hoy.
A partir del 3 de julio, el clima se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 6.5 °C y 15.4 °C. Estos cambios en la temperatura y condiciones del cielo son importantes para planificar las actividades diarias.
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