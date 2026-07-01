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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 11º
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La Banda: temperaturas frescas y cielo cubierto en este Miércoles 1 de julio de 2026

Los bandeños se enfrentarán a un día con clima fresco y cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados. El pronóstico para los próximos días indica condiciones similares.

Hoy 08:11

En La Banda, las condiciones climáticas actuales se presentan con un cielo parcialmente nublado, lo que marca el inicio de un día fresco para los bandeños. La temperatura actual se sitúa en 12.2 °C, con una sensación térmica apenas más baja de 11.2 °C.

La humedad en el aire alcanza un 82%, lo que puede generar una sensación de mayor frescura en la jornada. Además, el viento sopla desde el sureste a una velocidad de 10.4 km/h, lo que contribuye a la sensación de frío.

Para hoy, el pronóstico indica un cielo cubierto en La Banda, con una temperatura mínima de 8.9 °C y una máxima que no superará los 12.4 °C. Es un día ideal para abrigarse y disfrutar de actividades en interiores.

En los próximos días, la tendencia de clima cubierto continuará, con el día de mañana presentando una mínima de 7.2 °C y una máxima de 11.6 °C. Los bandeños deberán estar preparados para un clima similar al de hoy.

A partir del 3 de julio, el clima se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 6.5 °C y 15.4 °C. Estos cambios en la temperatura y condiciones del cielo son importantes para planificar las actividades diarias.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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