Monica Barbaro se suma a la precuela de Ocean’s Eleven

La actriz nominada al Oscar integrará el elenco del nuevo proyecto de Warner Bros, que será dirigido y producido por Bradley Cooper y tiene estreno previsto para junio de 2027.

Hoy 07:33

La actriz Monica Barbaro se incorporará al elenco de la precuela de Ocean’s Eleven, una producción de Warner Bros que contará con Bradley Cooper y Margot Robbie como protagonistas. El proyecto tiene fecha de estreno prevista para el 25 de junio de 2027 y se encuentra en etapa de preparación para su rodaje.

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Además de protagonizar, Bradley Cooper estará a cargo de la dirección y producción, en conjunto con la productora LuckyChap, liderada por Robbie. El también realizador de A Star Is Born participa en la escritura del guion, basado en los personajes creados por George Clayton Johnson y Jack Golden Russell. Versiones anteriores del libreto fueron desarrolladas por Carrie Solomon. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la trama.

Monica Barbaro

El elenco también incluirá al actor Wagner Moura, nominado al Oscar por The Secret Agent. En tanto, Barbaro atraviesa un momento destacado en su carrera tras su reciente participación en la obra Les Liaisons Dangereuses en el National Theatre de Londres, donde actuó junto a Lesley Manville y Aidan Turner.

Entre sus próximos trabajos, la actriz protagonizará One Night Only, producción de Universal dirigida por Will Gluck, con estreno previsto para el 7 de agosto, donde comparte elenco con Callum Turner. Además, formará parte de Artificial, dirigida por Luca Guadagnino, junto a Yura Borisov y Andrew Garfield, interpretando a Mira Murati.

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En 2025, Barbaro obtuvo su primera nominación al Oscar y a los premios del sindicato de actores por su interpretación de Joan Baez en la película biográfica sobre Bob Dylan, titulada A Complete Unknown, donde actuó junto a Timothée Chalamet bajo la dirección de James Mangold. Previamente, había alcanzado reconocimiento por su papel en Top Gun: Maverick (2022), filme que recibió seis nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película.

La producción ejecutiva de la precuela de Ocean’s Eleven estará a cargo de Josey McNamara, Bronte Payne, Bobby Wilhelm, Jay Roach, Michelle Graham, Lee Isaac Chung, Ashely Jay Sandberg, Gary Ross y Olivia Milch.