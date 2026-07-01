Diputados tratará este miércoles la reforma de la “ley anti barras” en pleno Mundial

La comisión de Legislación Penal debatirá el proyecto que endurece penas a barrabravas y dirigentes de clubes que colaboren con ellos, con la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad.

Hoy 08:39

En medio del Mundial de Fútbol, la comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados pondrá en marcha este miércoles desde las 12 horas el tratamiento del proyecto de “ley anti barras” enviado por el Poder Ejecutivo, que establece un régimen para la prevención y represión de delitos en espectáculos deportivos.

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La presidenta de la comisión, Laura Rodríguez Machado, convocó la reunión y se espera la presencia de funcionarios del Ministerio de Seguridad para explicar los detalles de la iniciativa, que modifica el Código Penal.

El proyecto tiene como eje central el aumento de las penas para los barrabravas al configurarse un nuevo “tipo especial de asociación ilícita”. Además, impone sanciones de hasta seis años de prisión para los dirigentes de clubes que colaboren o mantengan vínculos con estos grupos violentos. Entre otras medidas, se autoriza a investigar a dirigentes que entreguen entradas o mantengan vínculos económicos irregulares con los barrabravas.

La iniciativa también contempla penas de entre 1 y 4 años para quienes dañen muebles o inmuebles durante un espectáculo deportivo; de entre 3 años y 6 meses a 6 años para quienes porten armas blancas, piedras o elementos contundentes; de 4 a 8 años para quienes introduzcan o porten elementos inflamables o tóxicos; y de 4 a 10 años para quienes lleven armas de fuego o explosivos.

Asimismo, se prevén sanciones para quienes provoquen la suspensión de partidos mediante violencia, así como para la distribución ilegal de entradas o su reventa en forma irregular, con penas de dos a seis años.

En los fundamentos del proyecto, el Poder Ejecutivo subraya que las organizaciones delictivas vinculadas al deporte no solo actúan durante los espectáculos, sino que también pueden agredir fuera de ellos, incluso a miembros de su mismo grupo, y cometer delitos de odio o violencia organizada. Por ello, el objetivo principal es erradicar la violencia en el deporte, garantizando que los espectáculos puedan disfrutarse de manera segura por toda la familia.