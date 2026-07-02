Juicio por usurpación de terreno en El Cadillal concluye con condena

El juicio por usurpación de terreno en El Cadillal, Tucumán, culminó con una condena a un ex policía federal por despojo parcial del Estado provincial.

Hoy 01:31

El juicio oral y público que se llevó a cabo en Tucumán, concluyó tras cinco jornadas de deliberaciones, centrándose en un caso de usurpación de terreno. El acusado, un ex policía federal jubilado, fue señalado por el delito de usurpación por despojo parcial debido a actos clandestinos realizados entre mayo y agosto de 2023.

La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, bajo la dirección de Fernando Blanno, presentó pruebas contundentes ante el tribunal unipersonal. La sentencia impuesta fue de dos años de cumplimiento condicional junto con reglas de conducta que deberán ser observadas por el imputado.

La fiscal auxiliar, Daniela Briz Tomás, junto con la instructora Sofía Alderete Bimbi, detalló el delito ocurrido en el padrón catastral 518.351, localizado en la ruta provincial Nº 347 km 2,7 de El Cadillal. Se alegó que el acusado se presentó como propietario del terreno y comenzó a instalar postes de madera para marcar el área, despojando al Gobierno provincial de su posesión.

Según la Fiscalía, el imputado ingresó al sector noreste del terreno, donde realizó un corrimiento del alambrado que delimitaba el predio, apoderándose de 443 m² de terreno. Este acto se llevó a cabo aprovechando que los cuidadores residían a una considerable distancia, lo que facilitó su acción clandestina.

Durante su alegato de clausura, Briz Tomás solicitó una pena de dos años de cumplimiento condicional, además de prohibiciones específicas, como la prohibición de concurrir al predio en cuestión. Resaltó que, como jubilado de la Policía Federal, el acusado debería haber tenido un mayor compromiso con la ley.

El juez, tras deliberar, decidió aceptar la solicitud del Ministerio Fiscal, estableciendo así un precedente en casos de usurpación de terreno que involucran a funcionarios públicos. Esta sentencia subraya la importancia de la legalidad en la ocupación de terrenos y la responsabilidad de aquellos que han servido en la fuerza pública.