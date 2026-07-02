Estafa telefónica en Jujuy causa pérdidas por 1,5 millones de pesos

Un hombre en Jujuy fue víctima de una estafa telefónica que le costó 1,5 millones de pesos tras ser engañado por un falso operador de servicios eléctricos.

Hoy 02:26

En la Brigada de Investigaciones del barrio Alto Comedero, un vecino denunció haber sido víctima de una estafa telefónica que le costó 1,5 millones de pesos. El autor del delito fingió ser un operador de la empresa eléctrica de Jujuy y ofreció la renovación de la tarifa social.

El ilícito tuvo lugar en la mañana de días pasados, cuando un hombre del mencionado sector recibió un llamado a través de Whatsapp. En la comunicación, un sospechoso se presentó como empleado de la compañía de electricidad que opera en la provincia de Jujuy.

El objetivo de la llamada era la renovación de la tarifa social, un trámite que prometía reducir el costo mensual de la factura de electricidad. La víctima, confiando en la veracidad de la información, proporcionó una serie de datos personales que el estafador alegó eran necesarios para continuar con el proceso.

Antes de finalizar la llamada, el denunciante realizó una transferencia de 82 mil 700 pesos a una cuenta de una billetera virtual, creyendo que estaba cumpliendo con las instrucciones del falso operador.

Sin embargo, horas después, la víctima advirtió que el sospechoso había solicitado, sin su consentimiento, un préstamo de 500 mil pesos de una entidad financiera, además de solicitar 1 millón de pesos de un banco, montos que fueron transferidos a billeteras virtuales desconocidas.

Al darse cuenta de la estafa, el hombre se dirigió a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero para formalizar su denuncia y buscar justicia por los daños sufridos.