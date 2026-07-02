El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 2 de julio: se esperan lloviznas y una máxima de 10°C

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con probabilidad de lloviznas y se mantendrá nublada durante el resto del día. El viernes seguirá frío, con una mínima de 1°C y una máxima de 12°C.

Hoy 01:32

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa para este jueves una jornada fría e inestable en Santiago del Estero, con lloviznas durante la madrugada y cielo nublado durante la mañana, la tarde y la noche.

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De acuerdo con el organismo, la temperatura mínima será de 7°C, mientras que la máxima apenas alcanzará los 10°C. Durante la madrugada se esperan 8°C, por la mañana 7°C, en la tarde 10°C y hacia la noche la temperatura se mantendría en torno a los 10°C.

En cuanto a las probabilidades de precipitaciones, el SMN indica entre 10% y 40% durante la madrugada, con presencia de lloviznas. Para la mañana, las chances bajarán a entre 0% y 10%, mientras que durante la tarde y la noche no se esperan lluvias.

El viento soplará del sector sur durante la madrugada y la mañana, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Por la tarde rotará al sudeste, también con intensidad de entre 13 y 22 kilómetros por hora, y por la noche llegará desde el norte, con velocidades de 7 a 12 kilómetros por hora.

En tanto, para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada todavía más fría en el arranque del día, con una mínima de 1°C y una máxima de 12°C, aunque sin anuncio de lluvias.