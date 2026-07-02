Choque mortal en Salta deja un fallecido y un herido grave

Un trágico accidente en la ruta nacional N° 52 de Salta dejó como resultado un fallecido y un herido grave que fue trasladado a un hospital local.

Hoy 01:33

Un hombre de 41 años, oriundo de Perico, perdió la vida tras un choque frontal entre dos camiones en la ruta nacional N° 52, cerca del paraje Aguas Blancas, en la provincia de Salta.

El otro conductor, quien manejaba el segundo vehículo involucrado, fue trasladado de urgencia al hospital "Nuestra Señora de Belén" en Susques debido a las serias lesiones que sufrió en el accidente.

El siniestro se produjo en la madrugada de ayer, cuando los agentes de la Seccional 20° de la localidad de Puna jujeña fueron alertados sobre la colisión entre los dos camiones en un tramo de la ruta 52.

Alrededor de las 2:15 AM, una comisión policial, junto a miembros del Cuerpo de Bomberos de la Unidad Regional 3, llegó al lugar para asistir a los conductores atrapados en las cabinas de los vehículos siniestrados.

Los rescatistas utilizaron una tijera hidráulica para liberar a los conductores de las cabinas, que resultaron severamente dañadas tras el violento impacto entre un Ford Cargo y un Mercedes Benz Tractor.

Al llegar al lugar, los profesionales médicos confirmaron que el conductor del Mercedes Benz no presentaba signos vitales, lo que evidenció la gravedad del accidente.

El otro conductor, quien se encontraba en estado crítico, fue inicialmente llevado al hospital "Nuestra Señora de Belén" y luego, debido a la complejidad de su estado, fue derivado al hospital "Pablo Soria" en la capital provincial.

Aunque el accidente ocurrió en territorio salteño, las actuaciones policiales quedaron a cargo de las fuerzas de seguridad de Salta, con la colaboración de Criminalística de la Policía de Jujuy, que investiga las causas del trágico suceso.