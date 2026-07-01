España y Austria chocan por el boleto a 8vos del Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
Estados Unidos 2
Bosnia Herzegovina 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Bélgica 3
Senegal 2
FINALIZADO
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
20:00
Portugal -
Croacia -
2 / 07 / 2026
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

España y Austria chocan por el boleto a 8vos del Mundial 2026

La Roja buscará confirmar su candidatura al título cuando enfrente este jueves a Austria en el Estadio Los Ángeles. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como favoritos, mientras que los austríacos intentarán dar el golpe tras superar una complicada fase de grupos.

Hoy 07:10

España y Austria se enfrentarán este jueves desde las 16.00 en el Estadio Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete emociones y que marcará el inicio de la etapa eliminatoria para ambas selecciones.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos y fue de menor a mayor en la fase de grupos. Tras igualar sin goles ante Cabo Verde en el debut, reaccionó con una contundente goleada por 4 a 0 frente a Arabia Saudita y cerró su participación con una ajustada victoria ante Uruguay, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo H.

De cara a este compromiso, la principal preocupación para España pasa por la ausencia de Nico Williams, quien sufrió una lesión en el encuentro frente a los uruguayos y quedó descartado para esta instancia. En contrapartida, Lamine Yamal mostró una clara mejoría física y futbolística en sus últimas presentaciones y se perfila como una de las grandes armas ofensivas del seleccionado europeo.

Por su parte, Austria tuvo un recorrido más complejo. El equipo conducido por Ralf Rangnick debutó con una victoria por 3 a 1 ante Jordania, luego cayó 2 a 0 frente a la Selección Argentina y cerró la fase de grupos con un vibrante empate 3 a 3 ante Argelia, resultado que le permitió asegurar el segundo puesto del Grupo J y avanzar a la ronda eliminatoria.

Si bien la clasificación fue celebrada por todo lo alto, el premio para los austríacos será enfrentar a uno de los equipos más poderosos del certamen. Con figuras de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, intentarán sorprender a una España que parte como favorita.

Probable formación de España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.
DT: Luis de la Fuente.

Probable formación de Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.
DT: Ralf Rangnick.

Datos del partido

  • Partido: España vs. Austria
  • Instancia: 16avos de final del Mundial 2026
  • Hora: 16.00
  • Estadio: Estadio Los Angeles
  • Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
  • TV: DSports

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