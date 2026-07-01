España y Austria chocan por el boleto a 8vos del Mundial 2026

La Roja buscará confirmar su candidatura al título cuando enfrente este jueves a Austria en el Estadio Los Ángeles. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como favoritos, mientras que los austríacos intentarán dar el golpe tras superar una complicada fase de grupos.

Hoy 07:10

España y Austria se enfrentarán este jueves desde las 16.00 en el Estadio Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete emociones y que marcará el inicio de la etapa eliminatoria para ambas selecciones.

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El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llegó a la Copa del Mundo como uno de los grandes candidatos y fue de menor a mayor en la fase de grupos. Tras igualar sin goles ante Cabo Verde en el debut, reaccionó con una contundente goleada por 4 a 0 frente a Arabia Saudita y cerró su participación con una ajustada victoria ante Uruguay, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo H.

De cara a este compromiso, la principal preocupación para España pasa por la ausencia de Nico Williams, quien sufrió una lesión en el encuentro frente a los uruguayos y quedó descartado para esta instancia. En contrapartida, Lamine Yamal mostró una clara mejoría física y futbolística en sus últimas presentaciones y se perfila como una de las grandes armas ofensivas del seleccionado europeo.

Por su parte, Austria tuvo un recorrido más complejo. El equipo conducido por Ralf Rangnick debutó con una victoria por 3 a 1 ante Jordania, luego cayó 2 a 0 frente a la Selección Argentina y cerró la fase de grupos con un vibrante empate 3 a 3 ante Argelia, resultado que le permitió asegurar el segundo puesto del Grupo J y avanzar a la ronda eliminatoria.

Si bien la clasificación fue celebrada por todo lo alto, el premio para los austríacos será enfrentar a uno de los equipos más poderosos del certamen. Con figuras de experiencia como David Alaba, Marcel Sabitzer y Marko Arnautovic, intentarán sorprender a una España que parte como favorita.

Probable formación de España

Unai Simón; Marcos Llorente, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Fabián Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Mikel Oyarzabal y Gavi.

DT: Luis de la Fuente.

Probable formación de Austria

Alexander Schlager; Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Konrad Laimer, Marcel Sabitzer, Romano Schmid; Marko Arnautovic.

DT: Ralf Rangnick.

Datos del partido