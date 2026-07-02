Sorprendieron a una pareja dentro de una vivienda y terminaron detenidos con un cuchillo carnicero

Los sospechosos intentaron escapar tras ser descubiertos por el propietario de la casa, en el barrio Ejército Argentino. La Policía los interceptó a pocas cuadras y secuestró un arma blanca.

Hoy 16:18

Un hombre de 34 años y una mujer de 29 fueron aprehendidos durante la madrugada de este miércoles, luego de ser sorprendidos presuntamente intentando cometer un robo en una vivienda del barrio Ejército Argentino. Durante el procedimiento, la Policía secuestró un cuchillo tipo carnicero que uno de los sospechosos llevaba oculto entre sus prendas.

El hecho se registró alrededor de la 1 de la madrugada, cuando un vecino de 74 años, que reside junto a su hijo, solicitó la presencia policial al advertir que personas desconocidas habían ingresado a su propiedad.

De acuerdo con el relato del damnificado, al recorrer el inmueble encontró a una mujer en el interior de la vivienda. Instantes después, al dirigirse hacia el patio, observó a un hombre trepado sobre una de las tapias perimetrales, presuntamente con intenciones de ingresar al domicilio. Al verse descubiertos, ambos escaparon corriendo del lugar.

Tras recibir el alerta, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 11 desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y lograron localizar e interceptar a los sospechosos a pocas cuadras de la vivienda.

Durante la requisa preventiva, los uniformados encontraron entre las prendas del hombre un cuchillo tipo carnicero, el cual fue secuestrado como parte de la investigación.

Por disposición del fiscal de turno, ambos quedaron alojados en sede policial en calidad de aprehendidos, acusados del supuesto delito de hurto en grado de tentativa, mientras continúan las actuaciones judiciales para esclarecer las circunstancias del hecho.