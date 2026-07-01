En vivo: España y Austria chocan por el boleto a 8vos del Mundial 2026

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La Roja buscará confirmar su candidatura al título cuando enfrente este jueves a Austria en el Estadio Los Ángeles. Los dirigidos por Luis de la Fuente llegan como favoritos, mientras que los austríacos intentarán dar el golpe tras superar una complicada fase de grupos.
España y Austria se enfrentarán este jueves desde las 16.00 en el Estadio Los Ángeles, por los 16avos de final del Mundial 2026, en un encuentro que promete emociones y que marcará el inicio de la etapa eliminatoria para ambas selecciones.
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