Scaloni hablará antes del duelo con Cabo Verde y define el equipo para los 16avos de final

La Selección Argentina tendrá este jueves una jornada clave en Miami. El DT brindará una conferencia de prensa y luego dirigirá la última práctica antes del choque ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador mantiene tres dudas en la formación.

Hoy 16:25

Ya instalada en Miami tras arribar el miércoles por la noche desde Kansas, la Selección Argentina comenzó la cuenta regresiva para su compromiso frente a Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. En ese contexto, este jueves será una jornada determinante para terminar de definir el equipo que buscará avanzar a la próxima instancia.

La actividad comenzará a las 15.45 (hora argentina), cuando Lionel Scaloni comparezca ante los medios acompañado por Rodrigo De Paul. Como es habitual en la previa de cada encuentro, el entrenador analizará el presente de la Albiceleste, hablará sobre las características del rival y podría entregar algunas pistas sobre la formación titular. Por ahora, el DT mantiene tres incógnitas importantes de cara al duelo del viernes.

La primera duda aparece en el lateral izquierdo. Nicolás Tagliafico ya dejó atrás el desgarro en el sóleo y está en condiciones de regresar al equipo. Sin embargo, Facundo Medina aprovechó su oportunidad durante la ausencia del ex Independiente y dejó una muy buena imagen, por lo que la decisión final aún no está tomada.

Otra de las incógnitas se encuentra en la defensa. Cristian Romero continúa recuperándose del golpe en la rodilla derecha que sufrió ante Austria y será evaluado hasta último momento. Si responde favorablemente en la práctica de este jueves, volverá a ocupar un lugar en la zaga central. Caso contrario, Nicolás Otamendi seguirá formando parte del once inicial.

La tercera duda está en la ofensiva. Lautaro Martínez recuperó confianza luego de marcar frente a Jordania y volvió a meterse de lleno en la pelea por un lugar junto a Lionel Messi. El delantero del Inter de Milán compite mano a mano con Julián Álvarez, en una decisión que Scaloni resolverá horas antes del encuentro.

Por la tarde, desde las 19, la Selección Argentina realizará su último entrenamiento en el predio Florida Blue, perteneciente al Inter Miami. Los primeros 15 minutos estarán abiertos para la prensa, mientras que el resto de la práctica se desarrollará a puertas cerradas. Allí, el cuerpo técnico ultimará los detalles para el partido ante Cabo Verde, que se jugará este viernes desde las 19 en el Hard Rock Stadium, con el objetivo de avanzar a los octavos de final del certamen.