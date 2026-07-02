Rita Gallardo ganó el 4° Smart TV de 55 pulgadas en el sorteo de Panorama Play

En el marco del mes del Mundial, Panorama Play continúa sorprendiendo a sus seguidores con televisores 4K para disfrutar los partidos por Canal 7.

Hoy 17:05

Rita Gallardo, vecina de la ciudad, se convirtió en la ganadora del cuarto Smart TV de 55 pulgadas sorteado en el programa “Que, no me has visto?”, transmitido por Panorama Play.

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La noticia sorprendió a Rita mientras atendía su negocio, pero rápidamente avisó a su familia, quienes lograron cubrir sus tareas para que pudiera acudir a retirar el premio. Ahora, podrá disfrutar de los partidos del Mundial por Canal 7 con su televisión nueva.

“Estamos muy felices, la verdad que los sigo desde el comienzo casi y estoy feliz de haber ganado el sorteo”, expresó emocionada Rita al recibir el premio.

Este sorteo forma parte de una campaña especial por el mes del Mundial, en la que Panorama Play entrega cuatro televisores Smart TV 55 pulgadas 4K Full HD, con el objetivo de que los ganadores vivan la pasión del fútbol desde sus hogares.

La producción recordó que aún quedan televisores por sortear en las próximas emisiones, manteniendo la expectativa entre los seguidores del programa.

Por último, invitaron a todos a seguir atentos a las redes sociales de @panoramaplay.sde, donde se anuncian los próximos sorteos y novedades para no perderse la oportunidad de participar.